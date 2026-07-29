Slökkvistarfi er lokið í Stykkishólmi staðfestir Einar Strand, slökkviliðsstjóri á staðnum, í samtali við fréttastofu. „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt,“ segir Einar, aðspurður hver staðan sé.
„Þetta gekk ágætlega miðað við aðstæður,“ segir Einar. Slökkvistarfi lauk um hálfáttaleytið í kvöld. Íbúar hússins voru komnir út þegar slökkvilið kom á staðinn.
„Það var enginn í hættu.“
Altjón er á húsinu sem staðsett var við Skúlagötu. Um er að ræða gamalt einbýlishús úr timbri.
„Það var alelda öðrum megin þegar við komum á staðinn,“ segir Einar sem útskýrir hvernig eldurinn hafi verið búinn að læsa klónum kirfilega í húsið.
„Það var smá vesen fyrir okkur að komast að þessu, þetta var komið milli þilja í klæðningu hússins. Við eiginlega rifum hálft húsið.“
Einari barst tilkynning um eldinn klukkan 17:28.
„Við erum síðan komnir á staðinn fimm til sjö mínútum seinna.“
„Mig hefði langað að vera með körfubíl,“ segir Einar aðspurður hvort slökkviliðið í Stykkishólmi sé nógu vel búið. Einar tekur fram að í aðkallandi neyð geti verktakar aðstoðað slökkvilið við slíkt. Í Stykkishólmi er um að ræða svokallað hlutastarfandi slökkvilið.
„Það er enginn á stöðinni,“ útskýrir Einar. „Svona er þetta fyrir eiginlega öll slökkvilið á Íslandi nema fjögur.“
Hattur slökkviliðsmannsins er því aðeins einn af nokkrum sem Einar ber, sem er ánægður með að þurfa sjaldan að bera þann hatt.
„Ég held að það séu verða tuttugu og eitthvað ár síðan við fengum alvarlegan bruna í Stykkishólmi síðast,“ segir Einar að lokum.