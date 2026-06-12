Meðal ákvæða í fyrirliggjandi friðarsamkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans er fyrirvaralaus opnun fyrir skipaumferð um Hormússund og aflétting hafnbanns Bandaríkjanna í Íran.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að bandarískir embættismenn hefðu í dag farið yfir stöðu viðræðnanna með blaðamönnum. Fyrr í dag greindi forsætisráðherra Pakistans frá því að lokaorðalag sáttmála hefði verið samþykkt beggja vegna.
Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins tæki sextíu daga viðræðuferli taka við af ofannefndum aðgerðum. Þar yrði áhersla lögð á ráðstöfun þess auðgaða úrans sem Íranar hafa undir höndum. Markmið bandarísku sendinefndarinnar er að allt auðgaða úranið í Íran yrði gert ónothæft og í kjölfarið flutt úr landi. Útfærslan er enn alveg óumsamin.
Embættismennirnir ónefndu segja sömuleiðis að Írönum yrði ekki veittur aðgangur að frystum fjármunum sínum nema að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og að skriðþungi yrði komin í viðræður. Aflétting viðskiptabanna og annarra ráðstafana færi fram í skrefum og samhliða affrystingu eigna.
Kveðið verði einnig á um að Íranar láti af fjárveitingum sínum til hersveita Hezbollah og annarra slíkra í Miðausturlöndum.
Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans ræddi stöðu mála í írönsku sjónvarpi í kvöld. Þar sagðist hann vongóður um að hægt yrði að undirrita sáttmála á næstu dögum. Hann sagði sömuleiðis að Íranar færu fram á að með sáttmálanum yrði endir bundinn á innrás Ísraels í Líbanon.