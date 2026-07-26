Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Jón Þór Stefánsson skrifar 26. júlí 2026 16:22 Úr myndbandi sem Sara Duffey birti skömmu fyrir andlát sitt. Sara Duffey, áhrifavaldur sem gekk á miðlunum undir nafninu Sara Gilson, var skotin til bana á heimili sínu í borginni Collinsville í Oklahoma-ríki Bandaríkjanna. Eiginmaður hennar, sem fannst einnig látinn, er grunaður um verknaðinn og er talinn hafa svipt sjálfan sig lífi í kjölfarið. Hún var vinsæl á samfélagsmiðlum þar sem hún veitti fylgjendum sínum ráð varðandi uppeldi barna. Fyrir rúmum mánuði síðar fór hún fram á að eiginmaðurinn, Jeremiah Shawn Duffey, myndi sæta nálgunarbanni gagnvart henni. Sama dag fór önnur kona fram á að Jeremiah myndi sæta nálgunarbanni gagnvart barnungri dóttur hennar. Hann mun hafa verið körfuboltaþjálfari stúlkunnar. Svo virðist sem hann, og meðþjálfari hans, hafi verið gripnir við að áreita hana. Jeremiah er sagður hafa kysst stúlkuna, sent henni óviðeigandi textaskilaboð, boðið henni á hótelherbergi sitt meðan þau voru á keppnisferðalagi, og gefið henni pening til þess að fá hana til að þaga. Nokkrum dögum áður en Sara Duffey var myrt hafði hún minnst á þetta mál í myndbandi á TikTok. Þar sást hún setjast í stól, þung á brún, með eftirfarandi texta: „Undirbý mig fyrir að Netflix geri heimildarmynd um, bráðum fyrrverandi, eiginmann minn sem, eins og ég var að komast að, er barnaníðingur.“ „Ég vildi að ég væri að grínast,“ skrifaði hún svo við myndbandið. Erlend sakamál Bandaríkin Mest lesið Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Innlent „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Innlent Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Erlent Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Innlent Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Innlent Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Innlent Lýsa eftir þekktum öfgamanni Erlent Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Innlent Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Erlent Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Innlent Fleiri fréttir Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Sjá meira