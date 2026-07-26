Erlent

Á­hrifa­valdur drepin eftir hún minntist á á­sakanir í garð eigin­mannsins

Jón Þór Stefánsson skrifar
Úr myndbandi sem Sara Duffey birti skömmu fyrir andlát sitt.
Úr myndbandi sem Sara Duffey birti skömmu fyrir andlát sitt.

Sara Duffey, áhrifavaldur sem gekk á miðlunum undir nafninu Sara Gilson, var skotin til bana á heimili sínu í borginni Collinsville í Oklahoma-ríki Bandaríkjanna. Eiginmaður hennar, sem fannst einnig látinn, er grunaður um verknaðinn og er talinn hafa svipt sjálfan sig lífi í kjölfarið.

Hún var vinsæl á samfélagsmiðlum þar sem hún veitti fylgjendum sínum ráð varðandi uppeldi barna.

Fyrir rúmum mánuði síðar fór hún fram á að eiginmaðurinn, Jeremiah Shawn Duffey, myndi sæta nálgunarbanni gagnvart henni.

Sama dag fór önnur kona fram á að Jeremiah myndi sæta nálgunarbanni gagnvart barnungri dóttur hennar. Hann mun hafa verið körfuboltaþjálfari stúlkunnar. Svo virðist sem hann, og meðþjálfari hans, hafi verið gripnir við að áreita hana. Jeremiah er sagður hafa kysst stúlkuna, sent henni óviðeigandi textaskilaboð, boðið henni á hótelherbergi sitt meðan þau voru á keppnisferðalagi, og gefið henni pening til þess að fá hana til að þaga.

Nokkrum dögum áður en Sara Duffey var myrt hafði hún minnst á þetta mál í myndbandi á TikTok. Þar sást hún setjast í stól, þung á brún, með eftirfarandi texta: „Undirbý mig fyrir að Netflix geri heimildarmynd um, bráðum fyrrverandi, eiginmann minn sem, eins og ég var að komast að, er barnaníðingur.“

„Ég vildi að ég væri að grínast,“ skrifaði hún svo við myndbandið.

Erlend sakamál Bandaríkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið