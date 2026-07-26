Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí

Abdul Ballout, maðurinn sem grunaður er um að hafa ekið inn í þvögu fólks í Berlín í gærkvöldi, reyndi að ferðast til Sýrlands í fyrra. Hann var þó handtekinn í Líbanon og sendur aftur til Þýskalands, þar sem hann var í maí dæmdur í fangelsi. Hann var ekki byrjaður að afplána dóm sinn, vegna áfrýjunar, en hafði um tíma verið undir eftirliti lögreglu.
Einn lét lífið þegar Abdul Ballout ók á hóp fólks þar sem verið var að halda upp á hinsegin daga og er fjöldi særðra kominn upp í 25.
Maðurinn er 21 árs gamall, kunnugur lögreglu og er talinn hafa verið stuðningsmaður, ef ekki meðlimur, Íslamska ríkisins, þar sem hann á að hafa verið í samskiptum við vígamenn samtakanna. Hans er enn leitað.
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Í maí var Abdul Ballout dæmdur til eins árs og tíu mánaða fangelsisvistar, samkvæmt frétt Bild, en saksóknarar áfrýjuðu þar sem þeim fannst dómurinn of vægur.
Samkvæmt frétt Berliner Zeitung sat Abdul í fangelsi í Líbanon í tæpt ár, áður en hann var sendur aftur til Þýskalands. Hann var handtekinn við komuna til Þýskalands, í lok síðasta árs, og sat í gæsluvarðhaldi vegna gruns um að hann væri að skipuleggja hryðjuverkaárás.
Honum var sleppt í maí eftir að dóminum gegn honum var áfrýjað.
Enn liggur ekki fyrir hvort Abdul Ballout ók bílnum, sem er ekki bílaleigubíll heldur í einkaeigu, og hvort aðrir voru með honum. Fregnir hafa borist af því að íranskur maður, sem á að hafa verið farþegi í bílnum, hafi verið handtekinn. Það hefur þó ekki verið staðfest af lögreglu, þegar þetta er skrifað.
Lögreglan sagði í morgun að einhverjir hefðu verið stungnir eftir að bíllinn staðnæmdist á tré en það er einnig óljóst.