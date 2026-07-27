Þrír eru látnir og fjórir sárir eftir að til skotbardaga kom í miðborg Seattle í Bandaríkjunum í nótt.
Á meðal hinna særðu er tveggja ára gamall drengur sem þó er sagður í stöðugu ástandi. Einn er í haldi lögreglu vegna málsins en lögregla telur að tveir hafi verið viðriðnir málið og er hinns nú leitað.
Talið er að mennirnir tveir hafi átt í deilum og að skotbardagi hafi brotist út í mannþrönginni en atvikið átti sér stað í grennd við Geimnálina, eitt helsta kennileiti Seattle borgar þar sem fram fór fjölmenn matarhátíð.
Óljóst er hvað tilefni deilnanna var en borgastjóri Seattle segir í yfirlýsingu að byssuofbeldi sé allt of algengt vandamál í borginni sem og í Bandaríkjunum í heild sinni.