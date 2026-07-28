Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Kristján Már Unnarsson skrifar 28. júlí 2026 23:26 Harpa Birgisdóttir, bóndi á Kornsá í Vatnsdal. Fyrir aftan er Kattaraugað, tjörnin fræga með fljótandi eyjunum. Egill Aðalsteinsson Kattarauga nefnist friðlýst tjörn í Vatnsdal í Húnaþingi sem þykir sérstök sökum þess að á henni eru tvær fljótandi eyjar. Þjóðsagan segir að þar sé falin gullkista. Í kvöldfréttum Sýnar var farið í Vatnsdal. Náttúruvættið er um tólf kílómetra frá hringveginum og er í landi Kornsár. Kattaraugað er örskammt frá veginum um dalinn. Harpa bóndi á Kornsá fylgir fréttamanni að tjörninni Kattarauga.Egill Aðalsteinsson Harpa Birgisdóttir bóndi, sem er fædd og uppalin á Kornsá, segir að heimamönnum þyki Kattaraugað ekki sérlega merkilegt. „Nei, við svo sem pælum ekkert oft í þessu sko. Þetta er bara hérna,“ segir Harpa og rifjar upp að það hafi verið leikvöllur krakkanna í sveitinni. „Já, það var alveg svona stemmning í því að hoppa út á stærri eyjuna ef þær voru nálægt landi. Það var bölvað bras að ætla að fara á minni eyjuna, af því að hún gaf svo mikið eftir,“ segir hún hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Hún tekur fram að þetta sé núna harðbannað, enda Kattaraugað friðlýst vegna fljótandi eyjanna. „Eyjarnar eru ekki botnfastar þessar tvær, heldur reka þær undan vindi. Ef það er búið að vera stíf norðanátt þá liggja þær þarna megin. Og ef það er stíf sunnanátt þá liggja þær þarna megin,“ segir hún um leið og hún bendir á tjarnarbakkana. Eyjarnar tvær fljóta á tjörninni.Egill Aðalsteinsson Tjörninni fylgir gömul sögn. „Það á víst að vera gullkista hérna einhvers staðar á botninum. En ég veit ekki alveg í hvaða holu hún ætti að vera.“ -Þú hefur ekki reynt að skutla þér út í og synda? „Nei, þetta er nefnilega drjúgdjúpt sko,“ segir Harpa og giskar á að tjörnin sé þriggja til fjögurra metra djúp. Upplýsingaskilti um Kattaraugað.Egill Aðalsteinsson „Og mér hefur verið sagt að í gamla daga, ef það voru vandræði með vatn, þá fraus ekki hér. Þannig að það var hægt að ná í vatn til að brynna skepnum og slíkt í tjörnina.“ -Er mikið um ferðamenn sem koma hingað? „Nei, það eru ekki oft bílar hérna. Svona annað slagið einhverjir bílar. En kannski oftar íslenskir ferðamenn heldur en erlendir,“ segir Harpa Birgisdóttir, bóndi á Kornsá. Húnabyggð Ferðalög Umhverfismál Tengdar fréttir Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Íbúar Vatnsdals í Húnaþingi sjá fram á umtalsverðar vegarbætur með lagningu bundins slitlags á þrettán kílómetra vegarkafla. Vanda þarf sérstaklega til verksins þar sem kaflinn liggur í gegnum friðlýsta Vatnsdalshóla. 17. júní 2026 07:22 Mest lesið Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Innlent Flugmaðurinn er fundinn Innlent Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Innlent Fleiri fréttir Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Sjá meira