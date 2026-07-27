Íran mun gera hlé á árásum svo lengi sem Bandaríkin gera slíkt hið sama. Þetta hefur Reuters eftir háttsettum írönskum embættismanni en Bandaríkin gerðu hlé á sprengjuárásum sínum eftir að ráðgjafar Donalds Trump forseta tjáðu honum að listi skotmarka færi þverrandi og þeir hefðu áhyggjur af stöðu vopnabúrs Bandaríkjanna.
Ekki var greint frá neinum árásum Bandaríkjahers á írönsk skotmörk um helgina en hléið kemur í kjölfar þrettán daga árásarhrinu sem virtist færast í aukana. Íran svaraði þessu með eigin árásum á nágrannalönd sem hýsa bandarískar herstöðvar.
Í frétt Reuters er haft eftir nafnlausum írönskum embættismanni að afstaða stjórnvalda í Teheran sé áfram sú að hverri árás yrði svarað. „Ef árásirnar hætta mun Íran einnig stöðva sínar aðgerðir. Þau skilaboð hafa þegar verið send Bandaríkjunum.“
Mike Waltz, sendiherra Bandaríkjanna gagnvart Sameinuðu þjóðunum, sagði bandarískum fjölmiðlum í gær að Trump hefði ákveðið að gera hlé á árásum til að skapa rými fyrir viðræður.
Bandarískir herforingjar hafa undanfarna daga varað við því að sprengjuárásir síðustu tveggja vikna, sem var ætlað að fæla Íran frá því að ógna siglingum um Hormússund, hefðu að mestu tæmt listann yfir þau skotmörk sem komi til greina. Þetta hefur Reuters eftir bandarískum embættismanni sem óskaði eftir nafnleynd.
New York Times hefur greint frá því að Trump og ráðgjafar hans hafi tekið ákvörðun um að gera hlé á árásum meðal annars í ljósi þess að minna sé til af eldflaugum til að skjóta niður írönsk flugskeyti.
Mike Waltz sagði NBC-sjónvarpsstöðinni í gær að bandaríski herinn „hefði allt sem hann þyrfti“.
Reuters hefur eftir nafnlausum embættismanni að það komi enn til greina að hefja á ný stórfelldar hernaðaraðgerðir í Íran. Á sama tíma hafi Dan Caine, formaður herforingjaráðsins, varað Trump við því að það væri áhættusamt í ljósi þeirra áhrifa sem slíkt hefði á skotfærabirgðir, þar á meðal birgðir flauga sem notaðar eru í loftvarnakerfum í Mið-Austurlöndum.