„Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Samúel Karl Ólason skrifar 26. júlí 2026 18:08 Karyna Shuliak og Jeffrey Epstein, þegar allt lék í lyndi. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna Síðasta manneskjan sem Jeffrey Epstein ræddi við áður en hann svipti sig lífi í fangelsi var Karyana Shuliak. Þetta var árið 2019 en nú er Shuliak 37 ára gömul og starfar sem tannlæknir í Bandaríkjunum en gæti erft allt að hundrað milljónir dala úr dánarbúi hins auðuga kynferðisbrotamanns. Hún er upprunalega frá Belarús en kynntist Epstein þegar hún var 21 árs gömul. New York Times segir að síðan Epstein dó hafi hún reynt að lifa eðlilegu lífi en birting Epstein-skjalanna svokölluðu hafi gert það erfitt. Þau innihalda þúsundir tölvupósta og önnur skilaboð þeirra á milli, auk mynda og myndbanda sem varpa björtu ljósi á um átta ára langt samband þeirra. Skjölin sýndu meðal annars að þau rifust um kynlíf og að hún hefði af og til sent honum hlekki á klámmyndbönd. Epstein kallaði hann „uppáhaldið sitt“, ferðaðist með henni víða um heim og hún fékk að kreditkort hans eins og henni sýndist. Skjölin sýna að Epstein lét hana hafa nærri því milljón dala yfir árin og sendi tugi þúsunda dala til foreldra hennar í Belarús. Skjölin sýna einnig, samkvæmt NYT, að Epstein hjálpaði Shuliak að komast í tannlæknaskóla og að hann hjálpaði henni að fá bandarískan ríkisborgararétt. Það gerði hann með því að fá aðra konu, eitt fórnarlamba hans, til að giftast Shuliak. Þær skildu síðar en Shuliak er enn með ríkisborgararétt. Hún býr í íbúð í New York, sem Mark Epstein, bróðir Jeffreys, á að hluta til. Hún neitaði að tjá sig við NYT en Mark sagðist eingöngu óska henni alls hins besta. Vinur hennar, sem bjó um tíma með henni í New York, sagðist telja að hún hefði í alvörunni verið ástfangin af Epstein. Sneri sér að ungum konum frá Evrópu Epstein hafði fyrst verið handtekinn árið 2006. Hann var þá sakaður um að hafa brotið á fjölda stúlkna og ungra kvenna yfir nokkurra ára tímabil. Til stóð að ákæra hann í 32 liðum og þá meðal annars fyrir að hóta sextán ára stúlku. Epstein játaði á endanum að hafa brotið á einni táningsstúlku og var dæmdur til að sitja í lágmarksöryggisfangelsi í þrettán mánuði. Þannig komst hann einnig hjá alvarlegri alríkisákæru. Þetta umdeilda samkomulag sem hann gerði við þáverandi alríkissaksóknara í Flórída hefur verið harðlega gagnrýnt. Sjá einnig: Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Eftir handtökuna og afplánunina einbeitti Epstein sér að því að flytja ungar konur frá Evrópu, aðallega Rússlandi og Austur-Evrópu, til Bandaríkjanna á þeim grunni að þær væru fyrirsætur. Á þessum konum braut hann í skjóli þess að þær voru háðar honum upp á bæði peninga og landvistarleyfi í Bandaríkjunum. Sjá einnig: Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Shuliak hefur þó aldrei sagst vera eitt af fórnarlömbum hans og hefur sömuleiðis aldrei verið til rannsóknar vegna glæpa hans, staðfestra og meintra. Hún er ekki ein þeirra sem Epstein flutti til Bandaríkjanna, heldur hafði Shuliak búið í Brooklyn í New York í níu mánuði áður en hún kynntist Epstein. Það var í mars 2011 og var í hún í Bandaríkjunum með vegabréfsáritun námsmanns. Þá var hún að læra ensku og reyna að finna út úr því hvernig hún gæti haldið tannlæknanáminu sem hún hóf í heimalandi sínu áfram í Bandaríkjunum. Vildi fyrst ekki aðstoð barnaníðingsins Ung kona frá Síberíu, sem segist eitt af fórnarlömbum Epsteins, sagði í samtali við blaðamanna NYT að hún hefði kynnt hann fyrir Shuliak. Þessi kona sagðist reglulega hafa kynnt auðjöfurinn fyrir ungum konum sem hafi átt að nudda hann. Fyrst þegar þau hittust sagðist Epstein geta hjálpað henni að komast í tannlæknanám. Nokkrum vikum síðar sendi Shuliak Epstein tölvupóst þar sem hún sagðist ekki geta þegið aðstoð hans vegna sterkra skoðana sem hún vildi ekki fara nánar út í og bað hann afsökunar á því að hafa sóað tíma hans. Þetta var eins og áður segir árið 2011, nokkrum árum eftir að Epstein hafði játað að brjóta á einni táningsstúlku og verið sakaður um að brjóta á fjölda þeirra. Auðjöfurinn svaraði Shuliak og skammaði hana fyrir að taka mark á orðrómum og sögusögnum. Þá sagðist hún hafa lesið sér til um Epstein. Hann var þá 58 ára gamall og hélt áfram að senda henni skilaboð. Hann gaf henni miða á Lion King-sýningu á Broadway, greiddi fyrir kvöldverði hennar á fínum veitingahúsum og fyrir þyrluferð um Manhattan. Seinna árið 2011 hafði hún heimsótt bóndabæ hans í Nýju Mexíkó og síðan einkaeyju hans á Karíbahafinu. Snerist hugur Um veturinn 2012 þáði hún aðstoð Epsteins við að komast í tannlæknanám. Hún hafði áður sótt um við tannlæknaskóla Columbia en verið hafnað. Epstein bað tannlækni sinn, sem hafði stundað nám í skólanum, um að setja sig í samband við skólameistarann. Samskipti hans við skólameistarann enduðu á því að hann gaf skólanum 210 þúsund dali og Shuliak var hleypt þar inn. Hann greiddi einnig skólagjöld hennar í þrjú ár. Í tölvupósti sem hún sendi honum í júní 2012 þakkaði hún honum innilega fyrir aðstoðina, umönnunina, að borga fyrir ferð foreldra sinna til Bandaríkjanna, fyrir íbúðina sem hún bjó í og fleira. Seinna það sama sumar rifust þau um það að hann hefði mök við konu í smáum hópi aðstoðarkvenna, konur sem hann kallaði „fjölskyldu“ sína. Shuliak sagðist ekki ánægð með það. Hún sagðist skilja þarfir hans og bað hann um að gera ekki slíkt svo hún vissi af. „Ég mun vera með þér sama hvað, svo lengi sem þú ert ánægður. Ég elska þig.“ Giftist fórnarlambi Epsteins Þegar Shuliak var við nám í Columbia var vegabréfsáritun hennar útrunnin. Epstein datt snemma árs árið 2013 í hug að hún og ein af áðurnefndum „aðstoðarkonum“ hans myndu gifta sig. New York-ríki hafði tveimur árum áður verið meðal fyrstu ríkja Bandaríkjanna til að lögleiða hjónabönd samkynja para. Epstein sagðist sannfærður um að það væri fljótlegasta leiðin fyrir hana til að fá dvalarleyfi. Konan sem hann valdi til að kvænast Shuliak var þrítug. Lögmaður hennar sagði í samtali við NYT að hún vildi ekki tjá sig um tíma sinn sem fórnarlamb Epsteins. Hann sagði þó að engin þeirra hefði þorað að neita skipunum hans á þessum tíma. Þremur vikum síðar voru þær hjón. Lögmaður sem starfaði fyrir Epstein fór þá fram á græna kortið svokallaða, sem er dvalarleyfi í Bandaríkjunum, og var umsóknin samþykkt. Þær bjuggu saman í íbúð á vegum Epsteins í New York, áttu sameiginlegan bankareikning og ferðuðust saman til Evrópu, svo eitthvað sé nefnt. Árið 2018 varð Shuliak svo formlega bandarískur ríkisborgari. Konurnar skyldu svo árið 2019. Í samtali við rannsakendur Demókrata í fulltrúadeildinni sagði konan að Epstein hefði þvingað sig í hjónabandið. Fóru saman til Parísar rétt fyrir handtöku Í byrjun 2019 varði Shuliak mestum sínum tíma með auðjöfrinum í íbúð hans í Manhattan. Hún var þá með starfsleyfi sem tannlæknir á Bandarísku Jómfrúaeyjum, Flórída og í Nýju Mexíkó en myndir úr híbýlum Epsteins á þeim stöðum sýna tannlæknabúnað. Sjá einnig: Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Skilaboð úr Epstein-skjölunum sýna hana svo gott sem stýra heimilishaldi Epsteins. Um miðjan júní 2019 ferðuðust þau saman til Parísar í Frakklandi, þar sem Epstein átti íbúð. Hann fór síðar aftur til Bandaríkjanna en hún varð eftir. Við lendinguna í New Jersey var Epstein handtekinn af starfsmönnum Alríkislögreglu Bandaríkjanna. Hann var ákærður fyrir barnamansal. Um mánuði eftir að hann hafði verið handtekinn töluðu þau saman í síma í um tuttugu mínútur og sagði Epstein þá að það myndi taka lengur að vinna úr ákærunum gegn honum en hann taldi. Hann ráðlagði henni að finna sér annan stað til að búa á. Næsta morgun fannst hann látinn í fangaklefa sínum. Hann hafði svipt sig lífi. Skömmu áður en hann dó lét Epstein breyta erfðaskrá sinni á þann hátt að stór hluti af um sex hundruð milljón dala eigum hans, sem þær voru á þeim tíma, ætti að fara til Shuliak. Þar á meðal var stærðarinnar giftingarhringur. Nú er talið að dánarbúið sé frá 120 til 200 milljóna dala virði. Óljóst er hve mikið hún mun á endanum fá en samkvæmt NYT gæti það verið allt að hundrað milljónir dala. Síðan hann dó er hún sögð hafa lagt mikið kapp á að starfa sem tannlæknir í New York. Til þess þurfti hún aftur að fara í Columbia, sem hún gerði með aðstoð sömu manna og aðstoðuðu hana á árum áður. Hún útskrifaðist í maí í fyrra og fékk starfsleyfi í nóvember. Hún fór að vinna á tannlæknastofu í borginni en í febrúar, um það leyti sem Epstein-skjölin voru birt, hringdi hún sig inn veika og mætti aldrei aftur. 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