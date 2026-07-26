Erlent

Grunaður á­rásar­maður skotinn til bana í Ber­lín

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Christopher Street Day - Berlin
Getty

Maður, sem grunaður er um að hafa ekið sendiferðabíl inn í þvögu fólks á Gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi, var skotinn til bana í lögregluaðgerð í kvöld, að sögn lögreglunnar í Berlín. 

Einn lét lífið og 29 særðust í árásinni en enginn þeirra er talinn í lífshættu þótt fjórir séu á gjörgæslu.

BBC greinir frá og segir hinn grunaða hafa fundist í Spandau, úthverfi í vesturhluta Berlínarborgar, klukkan sex í kvöld að staðartíma. Lögreglan segist ekki leita annarra grunaðra að svo stöddu, en í fyrr í dag var greint frá því að nokkrir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins og óvíst hafi verið hvort Abdoul Ballout hafi átt samverkamenn.

Hinn grunaði hafi „ráðist að viðbragðsaðilum með stunguvopn og þá beitti sérsveit lögreglunnar í Berlín skotvopnum,“ er haft eftir lögreglu. Hann hafi látist á vettvangi þrátt fyrir endurlífgunartilraunir viðbragðsaðila. 

Lögreglan birti mynd af manni sem grunaður er um verknaðinn, sem sagður er vera 21 árs gamall og heita Abdul B. Hann er kunnugur lögreglu og er talinn hafa verið stuðningsmaður, ef ekki meðlimur, Íslamska ríkisins, þar sem hann á að hafa verið í samskiptum við vígamenn samtakanna. Litið er á verknaðinn sem hryðjuverk. 

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