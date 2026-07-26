Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Áróra L Davíðsdóttir skrifar 26. júlí 2026 17:57 Getty Maður, sem grunaður er um að hafa ekið sendiferðabíl inn í þvögu fólks á Gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi, var skotinn til bana í lögregluaðgerð í kvöld, að sögn lögreglunnar í Berlín. Einn lét lífið og 29 særðust í árásinni en enginn þeirra er talinn í lífshættu þótt fjórir séu á gjörgæslu. BBC greinir frá og segir hinn grunaða hafa fundist í Spandau, úthverfi í vesturhluta Berlínarborgar, klukkan sex í kvöld að staðartíma. Lögreglan segist ekki leita annarra grunaðra að svo stöddu, en í fyrr í dag var greint frá því að nokkrir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins og óvíst hafi verið hvort Abdoul Ballout hafi átt samverkamenn. Hinn grunaði hafi „ráðist að viðbragðsaðilum með stunguvopn og þá beitti sérsveit lögreglunnar í Berlín skotvopnum,“ er haft eftir lögreglu. Hann hafi látist á vettvangi þrátt fyrir endurlífgunartilraunir viðbragðsaðila. Lögreglan birti mynd af manni sem grunaður er um verknaðinn, sem sagður er vera 21 árs gamall og heita Abdul B. Hann er kunnugur lögreglu og er talinn hafa verið stuðningsmaður, ef ekki meðlimur, Íslamska ríkisins, þar sem hann á að hafa verið í samskiptum við vígamenn samtakanna. Litið er á verknaðinn sem hryðjuverk. Þýskaland Hryðjuverkastarfsemi Hinsegin Tengdar fréttir Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Minnst einn lést og 14 særðust alvarlega í hátíðarhöldum hinsegin daga í Berlín, að sögn lögreglu þar í borg. Grunur er um að sendiferðabíl hafi verið ekið á mannfjölda í Tiergarten-garðinum í vesturhluta miðborgar Berlínar. 25. júlí 2026 22:08 Mest lesið Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Innlent „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Innlent Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Erlent Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Innlent Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Innlent Lýsa eftir þekktum öfgamanni Erlent Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Innlent Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Erlent Fleiri fréttir „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Grunaður árásarmaður skotinn til bana í Berlín Fer enn huldu höfði Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Sjá meira