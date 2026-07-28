Innlent

Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi

Jón Þór Stefánsson skrifar
Ming Ting í dómsal í dag.
Ming Ting í dómsal í dag. Vísir/Lýður Valberg

Ming Ting Mancel hefur verið dæmd í tólf ára fangelsi í Edition-málinu svokallaða. Hún var ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi, með því að verða 29 ára gamalli dóttur sinni að bana á hótelherbergi á Reykjavík Edition í miðbæ Reykjavíkur milli 13. og 14. júní í fyrra.

Dómur þessi var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur rétt í þessu. Ming Ting var viðstödd dómsuppkvaðninguna. Hún þarf að greiða rúmar þrettán milljónir króna í laun lögmannsins og rúmar fimm milljónir í annan sakarkostnað.

Hún dvaldi í gæsluvarðhaldi í um tvo og hálfan mánuð sem verður dregið af fangelsisvistinni. 

Mancel-fjölskyldan kom frá Frakklandi og Nýju Kaledóníu, en hafði búið á Írlandi. Því hefur verið fjallað um málið víðar um heim en bara á Íslandi.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

Í ákærunni sagði að Mancel, sem er 56 ára gömul, hafi framið verknaðinn ásamt eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, sem mun hafa verið með lífshættulegan nýrnasjúkdóm. Ming Ting sagðist ekki vilja lifa án eiginmannsins, og viljað fara með honum, og vildi meina að það ætti einnig við um dóttur þeirra, Catherine Delphine Mancel. Málsvörn hennar gekk út á að um hópsjálfsvíg hafi verið að ræða, en Emeric fannst einnig látinn á vettvangi.

Málið varðar atvik sem áttu sér stað á Edition-hótelinu síðasta sumar.Vísir/Anton Brink

Ming Ting var gefið að sök að halda Catherine fastri, með því að grípa um upphandlegg hennar, bregða snöru um háls hennar, og þrengja að öndunarvegi hennar um drjúga stund. Jafnframt hafi hún stungið dóttur sína með hnífi tvívegis í brjóstkassann, og önnur þeirra hafnað í hjarta hennar. Catherine hafi svo látist vegna þessara áverka.

Lýsti dóttur sinni sem hugrakkri

Við aðalmeðferð málsins í júní sagði Ming Ting að Emeric hafi stungið Catherine, sem hafi setið í stól. Meðan hafi hún sjálf haldið í hönd dóttur sinnar og kropið við hlið hennar.

„Hún var mjög hugrökk, hún lét þetta gerast, hún kvartaði ekki, hún kom fram af hugrekki,“ sagði hún.

Að sögn Ming Ting var markvisst hjá þeim að byrja á dótturinni, sem hafi viljað fara fyrst. Þetta hafi verið framkvæmt inni á baðherbergi hótelherbergisins, en hún hafi svo verið færð þaðan í rúm í herberginu. Þar hafi henni verið boðið áfengi og slævandi lyf, sem þau hafi keypt á Írlandi að beiðni dótturinnar.

Felldi tár þegar hún lýsti andláti eiginmannsins

„Næst var komið að mér,“ sagði Ming Ting og lýsti því að næst á eftir dótturinni hafi Emeric stungið hana einu sinni, svo borið hana fram og lagt í rúmið við hlið dóttur þeirra.

Einhverju seinna hafi Emeric vakið Ming Ting, sagt að þá væri komið að sér, og stungið sjálfan sig tvívegis.

Þeim virðist hafa gengið erfiðlega að svipta sig lífi. Þau hafi til að mynda reynt að gefa sjálfum sér raflost, en án árangurs.

Emeric hafi á einhverjum tímapunkti farið aftur inn á baðherbergið, verið mjög veikburða og fallið við. Þá hafi Ming Ting sjálf verið of máttlaus til að reisa hann við. Við lýsingar á þessu fyrir dómi felldi hún tár í fyrsta skipti.

Hringdi sjálf í hótelstarfsmenn

Eftir þetta hafi Ming Ting tekið sér hníf í hendi í fyrsta skipti þetta kvöld og reynt að stinga sig til bana, en það ekki tekist. Þá hafi hún reynt að stinga hárblásara í samband og fara með hann í sturtu, líka án árangurs.

Að lokum ákvað hún að hringja í mótttöku hótelsins og tilkynna starfsmönnum um það sem hafði átt sér stað, en þeir hafi ekkert skilið fyrr en hún sagði þeim að hún hefði myrt tvo. Síðar dróg hún þá fullyrðingu til baka og sagðist hafa gert það til að vekja athygli hótelstarfsmannanna.

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í málinu.Vísir/Vilhelm

Eins og dóttirin hafi streist á móti

Á meðal vitna sem báru vitni var réttarlæknir sem sagði áverka á hálsi Catherine til marks um að hún hafi streist á móti, líkt og hún hafi reynt að losna úr kyrkingartaki. Líkt og áður segir er Ming Ting ákærð fyrir að bregða snöru um háls dótturinnar og þrengja að.

Þá sagði geðlæknir að Ming Ting þjáðist ekki af geðsjúkdómi. Spurður um hvort hún væri sakhæf sagði hann að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur.

Saksóknari vildi sextán ár en verjandi sýknu

Karl Ingi Vilbergsson, sem sótti málið fyrir hönd Héraðssaksóknara, fór fram á að Ming Ting yrði dæmd í sextán ára fangelsi.

Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi hennar, fór hins vegar fram á að hún yrði sýknuð. „Það er ekki hægt að slá því föstu að hún hafi með neinum hætti haft aðkomu að andláti dóttur sinnar,“ sagði hann í málflutningi fyrir dómi.

Í varakröfu sinni gerði Ómar fram á að hún yrði sakfelld fyrir minniháttarhlutdeild samkvæmt 213. grein, þ.e. að svipta einhvern lífi gegn brýnni beiðni viðkomandi, en það varðar allt að þriggja ára fangelsi.

Manndráp á Reykjavík Edition Dómsmál Reykjavík

Tengdar fréttir

Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“

Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að myrða dóttur sína í félagi við eiginmann sinn, hélt í hönd dóttur sinnar á meðan eiginmaður hennar stakk hana í hjartað. Hún segir dótturina hafa viljað deyja en að hún hefði frekar kosið aðra aðferð.

Segir bróður­dóttur sína hafa verið greindar­skerta

Erica Mancel, systir Emeric Mancel, manns sem fannst látinn á hótelherbergi á Edition-hótelinu í fyrra, bar vitni fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Erica er mágkona Ming Ting Mancel, sem er ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samráði við Emeric, eiginmann sinn, á hótelinu. Erica segir bróður sinn hafa verið afar stjórnsaman og að eiginkona hans og dóttir hafi verið undirgefnar honum. Hún segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta og hún hefði átt í erfiðleikum með að búa ein. 

„Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“

Catherine Mancel, dóttir Ming Ting Mancel sakbornings í Edition-málinu, er sögð hafa skilið aðgangskort sitt og vinnutölvu eftir á vinnustað sínum í Írlandi áður en hún hélt með foreldrum sínum til Íslands, þar sem hún lést. Þetta þótti óvenjulegt að sögn fyrrverandi kollega hennar, einkum vegna þess að hún ætlaði að nota tölvuna í fjarvinnu á Íslandi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið