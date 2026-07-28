Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Jón Þór Stefánsson skrifar 28. júlí 2026 13:16 Ming Ting í dómsal í dag. Vísir/Lýður Valberg Ming Ting Mancel hefur verið dæmd í tólf ára fangelsi í Edition-málinu svokallaða. Hún var ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi, með því að verða 29 ára gamalli dóttur sinni að bana á hótelherbergi á Reykjavík Edition í miðbæ Reykjavíkur milli 13. og 14. júní í fyrra. Dómur þessi var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur rétt í þessu. Ming Ting var viðstödd dómsuppkvaðninguna. Hún þarf að greiða rúmar þrettán milljónir króna í laun lögmannsins og rúmar fimm milljónir í annan sakarkostnað. Hún dvaldi í gæsluvarðhaldi í um tvo og hálfan mánuð sem verður dregið af fangelsisvistinni. Mancel-fjölskyldan kom frá Frakklandi og Nýju Kaledóníu, en hafði búið á Írlandi. Því hefur verið fjallað um málið víðar um heim en bara á Íslandi. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Í ákærunni sagði að Mancel, sem er 56 ára gömul, hafi framið verknaðinn ásamt eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, sem mun hafa verið með lífshættulegan nýrnasjúkdóm. Ming Ting sagðist ekki vilja lifa án eiginmannsins, og viljað fara með honum, og vildi meina að það ætti einnig við um dóttur þeirra, Catherine Delphine Mancel. Málsvörn hennar gekk út á að um hópsjálfsvíg hafi verið að ræða, en Emeric fannst einnig látinn á vettvangi. Málið varðar atvik sem áttu sér stað á Edition-hótelinu síðasta sumar.Vísir/Anton Brink Ming Ting var gefið að sök að halda Catherine fastri, með því að grípa um upphandlegg hennar, bregða snöru um háls hennar, og þrengja að öndunarvegi hennar um drjúga stund. Jafnframt hafi hún stungið dóttur sína með hnífi tvívegis í brjóstkassann, og önnur þeirra hafnað í hjarta hennar. Catherine hafi svo látist vegna þessara áverka. Lýsti dóttur sinni sem hugrakkri Við aðalmeðferð málsins í júní sagði Ming Ting að Emeric hafi stungið Catherine, sem hafi setið í stól. Meðan hafi hún sjálf haldið í hönd dóttur sinnar og kropið við hlið hennar. „Hún var mjög hugrökk, hún lét þetta gerast, hún kvartaði ekki, hún kom fram af hugrekki,“ sagði hún. Að sögn Ming Ting var markvisst hjá þeim að byrja á dótturinni, sem hafi viljað fara fyrst. Þetta hafi verið framkvæmt inni á baðherbergi hótelherbergisins, en hún hafi svo verið færð þaðan í rúm í herberginu. Þar hafi henni verið boðið áfengi og slævandi lyf, sem þau hafi keypt á Írlandi að beiðni dótturinnar. Felldi tár þegar hún lýsti andláti eiginmannsins „Næst var komið að mér,“ sagði Ming Ting og lýsti því að næst á eftir dótturinni hafi Emeric stungið hana einu sinni, svo borið hana fram og lagt í rúmið við hlið dóttur þeirra. Einhverju seinna hafi Emeric vakið Ming Ting, sagt að þá væri komið að sér, og stungið sjálfan sig tvívegis. Þeim virðist hafa gengið erfiðlega að svipta sig lífi. Þau hafi til að mynda reynt að gefa sjálfum sér raflost, en án árangurs. Emeric hafi á einhverjum tímapunkti farið aftur inn á baðherbergið, verið mjög veikburða og fallið við. Þá hafi Ming Ting sjálf verið of máttlaus til að reisa hann við. Við lýsingar á þessu fyrir dómi felldi hún tár í fyrsta skipti. Hringdi sjálf í hótelstarfsmenn Eftir þetta hafi Ming Ting tekið sér hníf í hendi í fyrsta skipti þetta kvöld og reynt að stinga sig til bana, en það ekki tekist. Þá hafi hún reynt að stinga hárblásara í samband og fara með hann í sturtu, líka án árangurs. Að lokum ákvað hún að hringja í mótttöku hótelsins og tilkynna starfsmönnum um það sem hafði átt sér stað, en þeir hafi ekkert skilið fyrr en hún sagði þeim að hún hefði myrt tvo. Síðar dróg hún þá fullyrðingu til baka og sagðist hafa gert það til að vekja athygli hótelstarfsmannanna. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í málinu.Vísir/Vilhelm Eins og dóttirin hafi streist á móti Á meðal vitna sem báru vitni var réttarlæknir sem sagði áverka á hálsi Catherine til marks um að hún hafi streist á móti, líkt og hún hafi reynt að losna úr kyrkingartaki. Líkt og áður segir er Ming Ting ákærð fyrir að bregða snöru um háls dótturinnar og þrengja að. Þá sagði geðlæknir að Ming Ting þjáðist ekki af geðsjúkdómi. Spurður um hvort hún væri sakhæf sagði hann að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur. Saksóknari vildi sextán ár en verjandi sýknu Karl Ingi Vilbergsson, sem sótti málið fyrir hönd Héraðssaksóknara, fór fram á að Ming Ting yrði dæmd í sextán ára fangelsi. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi hennar, fór hins vegar fram á að hún yrði sýknuð. „Það er ekki hægt að slá því föstu að hún hafi með neinum hætti haft aðkomu að andláti dóttur sinnar,“ sagði hann í málflutningi fyrir dómi. Í varakröfu sinni gerði Ómar fram á að hún yrði sakfelld fyrir minniháttarhlutdeild samkvæmt 213. grein, þ.e. að svipta einhvern lífi gegn brýnni beiðni viðkomandi, en það varðar allt að þriggja ára fangelsi. Manndráp á Reykjavík Edition Dómsmál Reykjavík Tengdar fréttir Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að myrða dóttur sína í félagi við eiginmann sinn, hélt í hönd dóttur sinnar á meðan eiginmaður hennar stakk hana í hjartað. Hún segir dótturina hafa viljað deyja en að hún hefði frekar kosið aðra aðferð. 12. júní 2026 12:02 Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Erica Mancel, systir Emeric Mancel, manns sem fannst látinn á hótelherbergi á Edition-hótelinu í fyrra, bar vitni fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Erica er mágkona Ming Ting Mancel, sem er ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samráði við Emeric, eiginmann sinn, á hótelinu. Erica segir bróður sinn hafa verið afar stjórnsaman og að eiginkona hans og dóttir hafi verið undirgefnar honum. Hún segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta og hún hefði átt í erfiðleikum með að búa ein. 24. júní 2026 15:06 „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Catherine Mancel, dóttir Ming Ting Mancel sakbornings í Edition-málinu, er sögð hafa skilið aðgangskort sitt og vinnutölvu eftir á vinnustað sínum í Írlandi áður en hún hélt með foreldrum sínum til Íslands, þar sem hún lést. Þetta þótti óvenjulegt að sögn fyrrverandi kollega hennar, einkum vegna þess að hún ætlaði að nota tölvuna í fjarvinnu á Íslandi. 29. júní 2026 12:06 Mest lesið Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Erlent „Við munum ná markmiðum okkar“ Erlent Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Innlent Enn skelfur í Bárðarbungu Innlent Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Innlent „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Innlent Fleiri fréttir Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Brotlenti í djúpu gili Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Landsréttar Flugmaðurinn er fundinn Sækja slasaðan göngumann á Esjuna „Fólk er ekki heimskt“ Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Sjá meira