Erlent

Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Ungliðahreyfingin hefur staðið fyrir mótmælum síðan í lok júní víðs vegar um Indland.
Ungliðahreyfingin hefur staðið fyrir mótmælum síðan í lok júní víðs vegar um Indland. Getty

Narendra Modi forsætisráðherra Indlands féllst á kröfur ungliðahreyfingar sem kallar sig Kakkalakkana sem höfðu staðið fyrir mótmælum í fimm vikur og meðal annars krafist afsagnar menntamálaráðherra landsins.

Ungliðahreyfingin aflýsti mótmælunum sem virtust engan enda ætla að taka og fögnuðu á götum Janta Mantar í Nýju Delí þegar ríkisstjórn Modi féllst á kröfur mótmælenda og menntamálaráðherra landsins, Dharmendra Pradhan, sagði af sér.

„Kakkalakkarnir“ hafa staðið fyrir mótmælum frá því í síðasta mánuði eftir að prófgögnum í inntökupróf í læknanám var lekið sem neyddi um tvær milljónir nemenda til að taka endurtökupróf. 

Atvikið hafi magnað upp reiði og vonleysi um framtíðarmöguleika ungs fólks á Indlandi, segir í umfjöllun Reuters. Mótmælin hafi endurspeglað vaxandi reiði gagnvart stjórnvöldum vegna mikils atvinnuleysis. Mótmælendur hafi krafist umfangsmikilla umbóta á menntakerfi landsins auk afsagnar Pradhan.

Ungliðahreyfingin er leidd af Abhijeet Dipke, 30 ára stjórnmálafræðingi og fyrrverandi nemanda við Boston-háskóla, segir í umfjöllun breska ríkisútvarpsins. „Kakkalakkarnir“ hafi fengið gríðarlegt fylgi á netinu og breytt einu fyrirlitnasta skordýri heims í tákn seiglu en hreyfingin sé með 26 milljónir fylgjenda á samfélagsmiðlinum Instagram.

„Sigur friðar, þolinmæði og þrautseigju“

Mótmælin hafi náð hámarki í vikunni þegar þúsundir mótmælenda hafi arkað að þinghúsinu í Nýju Delí. Lögreglan hafi beitt táragasi til að hafa stjórn á mótmælendum sem hafi aðeins bætt í bræði mótmælenda.

Afsögn ráðherrans hafi komið á óvart þar sem Modi sé þekktur fyrir það að bregðast ekki við undan þrýstingi frá almenningi. Modi hafi stöðugt þrengt að andspyrnu borgara á Indlandi, heimsins stærsta lýðræðisríki, segir í umfjöllun New York Times. Stjórnarandstöðuflokkar hafi tekið undir kröfur unga fólksins og truflað þingstörf í vikunni.

Heilbrigðisráðherra Indlands, J.P. Nadda, sagði á blaðamannafundi að ríkisstjórnin hefði fallist á allar kröfur hreyfingarinnar, meðal annars miklar umbætur á prófakerfinu og að fella niður kærur á hendur mótmælendum.

Pradhan tilkynnti afsögn sína í færslu á X og sagði: „Með hliðsjón af þeirri stöðu í Jantar Mantar og um allt land, svo að andþjóðleg öfl nýti sér ekki stöðuna og til að varðveita samheldni þjóðarinnar... hef ég sent afsagnarbréf mitt til forsætisráðherrans.“ 

Afsögn Pradhan hafi verið „sigur friðar, þolinmæði og þrautseigju,“ skrifaði aðgerðasinninn Sonam Wangchuk á X. Hann var í hungurverkfalli í 26 daga til stuðnings ungliðahreyfingunni.

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