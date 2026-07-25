Erlent

Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Ber­lín

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
48th Berlin Christopher Street Day (CSD) Pride Parade
Getty

Minnst einn lést og 14 slösuðust í hátíðarhöldum hinsegin daga í Berlín, að sögn lögreglu þar í borg. Grunur er um að sendiferðabíl hafi verið ekið inn í Tiergarten-garðinn í vesturhluta miðborgar Berlínar.

Umfangsmikil leit standi yfir að þeim grunaða og fólk sé hvatt til að forðast svæðið, segir í færslu lögreglunnar á samfélagsmiðlum. Sendiferðabíllinn hafi verið skilinn eftir á vettvangi og ökumaður hans flúið, segir í umfjöllun Berliner Zeitung. Atvikið hafi átt sér stað um tíuleytið að staðartíma í kvöld. 

Pride-hátíðinni sem haldin er árlega hefur verið aflýst en hundruð þúsunda tóku þátt í hátíðarhöldunum.

Fréttin verður uppfærð. 

Þýskaland Hinsegin

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