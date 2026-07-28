Umfangsmiklar götulokanir verða í Vesturbænum og á Seltjarnarnesi á meðan almyrkvi á sólu sést yfir vesturhluta landsins í ágúst. Hátt í 80 þúsund ferðamenn verða á landinu á meðan á almyrkvanum stendur. Einn helsti stjörnuáhugamaður landsins ætlar sjálfur að fylgjast með sólmyrkvanum heima hjá sér í Reykjavík.
Miðvikudaginn 12. ágúst sést almyrkvi á sólu yfir vesturhluta landsins. Sævar Helgi Bragason, sem hefur staðið að undirbúningi í kringum atburðinn síðustu tvö ár, segir að mikið umstang sé í kringum almyrkvann enda megi búast við að 70 til 80 þúsund ferðamenn verði á landinu til að fylgjast með sólmyrkvanum ásamt heimamönnum.
Á höfuðborgarsvæðinu sést best til almyrkvans á Seltjarnarnesi og verður því lokað fyrir fjölda gatna í bæjarfélaginu. Í Vesturbænum verða sömuleiðis götulokanir við Ægissíðu þar sem búast má við miklum fjölda.
„Það má gera ráð fyrir því að það verði töluverður fjöldi fólks saman kominn, þess vegna verður Ægissíðunni lokað, Suðurgötu líka og aðeins inn á Seltjarnarnes. Þannig að hér verður bara gott að vera að fylgjast með fallegustu sýningu náttúrunnar.“
Sjálfur hyggst Sævar hyggst fylgjast með almyrkvanum heima hjá sér í Fossvogi í Reykjavík, en þar varir almyrkvinn í um mínútu. En hvar varir hann sem lengst?
Almyrkvinn sé lengstur á landi við Látrabjarg, þar sem hann vari 2,13 mínútur. Hann vari í um 2,09 mínútur vestast á Snæfellsnesi og svo um 1,40 vestast á Reykjanesskaga.
Sævar segir mikilvægt að vera inni í almyrkvaslóðinni til að geta séð fyrirbærið en hana má sjá inni á vefslóðinni almyrkvi2026.is
Veðurfar hefur aftur á móti leikið íbúa á suðvesturhorninu grátt það sem af er sumri og margir hljóta því að velta fyrir sér hvað gerist ef það verður skýjað.
„Það fer bara eftir því hversu skýjað er. Ef veðrið er eins og það er núna (skýjað með köflum) og við sjáum í sólina, þá upplifum við allt sem almyrkvinn hefur upp á að bjóða. Við þurfum nefnilega ekki fullkomið veður eins og margir halda. Það þarf ekki fullkomlega heiðskýrt veður. Ef það eru háský þá breytir það engu, ef það er alskýjað eins og júní hefur verið þá verða það vissulega talsverð vonbrigði. En þú upplifir samt einstökustu, stystu, fallegustu og eftirminnilegustu nótt ævinnar. Þetta verður upplifun sama hvernig viðrar. Og hún verður bara þannig inni á almyrkvaslóðinni. Ekki utan hennar og þess vegna á fólk að vera inni á almyrkvaslóðinni.“