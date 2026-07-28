Mengun hefur borist í Sauðá og hefur áin hefur tekið á sig mjólkurhvítan blæ. Ekki er vitað hvaðan mengunin kemur.
Í tilkynningu frá sveitarfélaginu Skagafirði kemur fram að tilkynning hafi borist um að efni hafi borist í Sauðá og berist nú niður með ánni. Eftirlitsaðilar vinni nú að því að komast að upptökum hennar.
Tekið er fram að málið sé litið mjög alvarlegum augum.
Þau sem kunna að hafa einhverjar upplýsingar sem kunna að varpa ljósi á málið eru beðin um að hafa samband við Heilbrigðiseftirlit Norðurlands í síma 453-5400 eða með því að senda póst á hnv@hnv.is.
Veist þú meira um málið? Við tökum á móti ábendingum af öllu tagi á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.