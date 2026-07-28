Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Jakob Bjarnar skrifar 28. júlí 2026 10:16 Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, segir að sér hafi brugðið þegar hann sá hversu hátt hlutfall ungs fólks, einkum karlmanna um tvítugt, voru að þiggja fjárhagsaðstoð bæjarins. vísir/lýður Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar var á línunni í Bítinu í morgun og upplýsti þar að óvenju margir ungir einstaklingar njóti fjárhagsaðstoðar á Suðurnesjum. Hann segir vísbendingar um að þetta sé ekki bara svona í Reykjanesbæ. Vilhjálmur er nú, skömmu eftir sveitarstjórnarkosningar, í óðaönn að taka til í fjármálum bæjarins og vinda ofan af ýmsu því sem hann telur óráðsíu í opinberum rekstri. „Grunntekjur sveitarfélagsins eru í útsvari og fasteignagjöldum. Svo kemur inn í það jöfnunarsjóður og einskiptistekjur sem eru bæði gatnagerðargjöld og byggingarréttargjald. Við boðuðum það í okkar hundrað daga áætlun og höfum talað skýrt um það allan tímann að við ætluðum að standa fyrir einni mestu skattalækkun sem hefur orðið á sveitarstjórnarstiginu um langan tíma, leyfi ég mér að fullyrða. Við ætlum að afnema innviðagjöld sem sett hafa verið á hér í Reykjanesbæ. Við ætlum ekki að hafa nein lóða- eða innviðagjöld og erum að vinna í að afnema þau. Þetta er rót verðbólguvandans og hægt á allri uppbyggingu.“ Þannig ætla Vilhjálmur og ný bæjarstjórn að bjóða fjölskyldur og fyrirtæki velkomin til Reykjanesbæjar. Þá eru breytingar fyrirhugaðar í félagsþjónustunni. „Það sem kom mér á óvart og mér brá er hversu hátt hlutfall ungs fólks, sérstaklega ungra karlmanna, er að njóta fjárhagsaðstoðar. Menn um tvítugt sem hafa ekki verið á vinnumarkaði og eru komnir á fjárhagsaðstoð. Ég ætla að skoða það hvort þetta sé svona almennt um landið – ég hef fengið vísbendingar um að þetta sé ekki bara svona hjá okkur.“ Vilhjálmur segir þau hjá bæjaryfirvöldum í Reykjanesbæ komin í mikla vinnu við að skoða hvernig hægt er að koma á virkniúrræðum innan bæjarins. „Okkur langar að fegra bæinn og erum með fjölbreytt störf hjá sveitarfélaginu. Við ætlum að aðstoða fólk þannig. Það er ekki gott ef fólk festist í fátækragildru, hefur ekki tilgang og festist á fjárhagsaðstoð. Við munum gera allt sem við getum til að hjálpa þeim til sjálfshjálpar, fá störf og koma þeim í virkni.“ Reykjanesbær Félagsmál Atvinnurekendur Rekstur hins opinbera Bítið Mest lesið Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent Skjálfti að stærð 7,1 skók Japan Erlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Enn skelfur í Bárðarbungu Innlent „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Innlent Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent Senda norðlenskt rusl úr landi Innlent Bandarískir hermenn ekki látnir svara til saka á Bretlandseyjum Erlent Fleiri fréttir Hátt hlutfall karlmanna á tvígtugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Brotlenti í djúpu gili Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Landsréttar Flugmaðurinn er fundinn Sækja slasaðan göngumann á Esjuna „Fólk er ekki heimskt“ Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Sjá meira