Fer enn huldu höfði Tómas Arnar Þorláksson skrifar 26. júlí 2026 16:42 Abdul Ballout er 21 árs gamall og reyndi að ferðast til Sýrlands í fyrra. AP/Markus Schreiber, Lögreglan í Berlín Abdoul Ballout, maðurinn sem er grunaður um að hafa ekið sendiferðabíl inn í þvögu fólks á Gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi fer enn huldu höfði. Einn lét lífið, en 29 særðust í árásinni en enginn þeirra er talin í lífshættu þótt fjórir séu á gjörgæslu. Abdoul er talinn hafa verið stuðningsmaður eða meðlimur Íslamska ríkisins og er litið á verknaðinn sem hryðjuverk. Nokkrir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins, óvíst er hvort Abdoul Ballout hafi átt samverkarmenn. Fréttastofa BBC greinir frá. Bifreið Ballout hafnaði á tréi og flúði hann á hlaupum og stakk minnst einn á flótta sínum en sjónarvottar hafa lýst eggvopni hans sem sveðju. Samkvæmt frétt Berliner Zeitung hefur lögreglunni borist 285 ábendingar um Ballout. Reiknað er með tugir þúsunda sæki samkomu í miðborg Berlín í dag þar sem fórnarlamba árásarinnar verður minnst. Hinsegin samfélagið í Berlín boðaði til skyndi samstöðufundar við Brandenburgar-hliðið í miðborginni. Ræðumenn stigu á svið og fordæmdu öfgahyggju og gagnrýndu stjórnvöld fyrir skort á stuðningi. Friedrich Merz kanslari Þýskalands sótti vettvanginn þar sem voðaverkið var framið í Tiergarten garðinum og lagði hvíta rós á jörðina þar sem hafði verið keyrt á konu, ýmsir ráðherrar voru með honum í för. Merz þakkaði viðbragðsaðilum fyrir skjót viðbrögð í ávarpi og ítrekaði að ekki væri pláss fyrir öfgahyggju í þýsku samfélagi. Um þúsund lögreglumenn vinna nú að því að hafa hendur í hári Ballout. Þýskaland Hryðjuverkastarfsemi Mest lesið Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Innlent „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Innlent Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Erlent Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Innlent Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Innlent Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Innlent Lýsa eftir þekktum öfgamanni Erlent Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Innlent Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Erlent Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Innlent Fleiri fréttir Grunuðum ISIS-liða sleppt úr fangelsi í maí Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Sjá meira