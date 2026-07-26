Erlent

Fer enn huldu höfði

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Abdul Ballout er 21 árs gamall og reyndi að ferðast til Sýrlands í fyrra.
Abdul Ballout er 21 árs gamall og reyndi að ferðast til Sýrlands í fyrra. AP/Markus Schreiber, Lögreglan í Berlín

Abdoul Ballout, maðurinn sem er grunaður um að hafa ekið sendiferðabíl inn í þvögu fólks á Gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi fer enn huldu höfði.

Einn lét lífið, en 29 særðust í árásinni en enginn þeirra er talin í lífshættu þótt fjórir séu á gjörgæslu. Abdoul er talinn hafa verið stuðningsmaður eða meðlimur Íslamska ríkisins og er litið á verknaðinn sem hryðjuverk. Nokkrir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins, óvíst er hvort Abdoul Ballout hafi átt samverkarmenn.

Fréttastofa BBC greinir frá. 

Bifreið Ballout hafnaði á tréi og flúði hann á hlaupum og stakk minnst einn á flótta sínum en sjónarvottar hafa lýst eggvopni hans sem sveðju. Samkvæmt frétt Berliner Zeitung hefur lögreglunni borist 285 ábendingar um Ballout.

Reiknað er með tugir þúsunda sæki samkomu í miðborg Berlín í dag þar sem fórnarlamba árásarinnar verður minnst. Hinsegin samfélagið í Berlín boðaði til skyndi samstöðufundar við Brandenburgar-hliðið í miðborginni. Ræðumenn stigu á svið og fordæmdu öfgahyggju og gagnrýndu stjórnvöld fyrir skort á stuðningi.

Friedrich Merz kanslari Þýskalands sótti vettvanginn þar sem voðaverkið var framið í Tiergarten garðinum og lagði hvíta rós á jörðina þar sem hafði verið keyrt á konu, ýmsir ráðherrar voru með honum í för. Merz þakkaði viðbragðsaðilum fyrir skjót viðbrögð í ávarpi og ítrekaði að ekki væri pláss fyrir öfgahyggju í þýsku samfélagi. Um þúsund lögreglumenn vinna nú að því að hafa hendur í hári Ballout.

Þýskaland Hryðjuverkastarfsemi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið