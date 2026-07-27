Netayahu sakar Mamdani um að „sá hatri“

Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, hefur sakað Zohran Mamdani, borgarstjóra New York, um að „sá hatri“. Netanyahu hyggst enn sækja þing Sameinuðu þjóðanna í haust og segist ekki hafa áhyggjur af hótunum Mamdani um handtöku.
Þetta kom fram í viðtali forsætisráðherrans við Fox News í gær.
Mamdani gerði því skóna á dögunum að Netanyahu yrði mögulega handtekinn ef hann ferðaðist til New York, á grundvelli handtökuskipunar Alþjóðastríðsglæpadómstólsins. Hann viðurkenndi seinna að yfirvöld skorti lagaheimild til að handtaka forsætisráðherrann en Bandaríkin eiga ekki aðild að dómstólnum.
„Hann á að vera borgarstjóri allra íbúa New York; gyðinga, kristinna, múslima.. allra. En hann er að reyna að snúa einum hópi gegn öðrum,“ sagði Netanyahu um borgarstjórann.
Þá vísaði hann til stunguárása sem áttu sér stað í borginni á fimmtudag, þar sem árásarmaðurinn er sagður hafa hrópað „Allahu akbar“ þegar hann lét til skarar skríða. Annað fórnarlambið var gyðingur og hinn af asísku bergi brotinn.
Alþjóðastríðsglæpadómstóllinn hefur sakað Netanyahu um stríðsglæpi í tengslum við aðgerðir og árásir Ísraelsstjórnar á Gasa. Talið er að um 73 þúsund manns hafi látist á svæðinu frá því þær hófust, þar af um 21 þúsund börn.