„Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Sigurgeir Þorkelsson skrifar 29. júlí 2026 00:42 Andrés Magnússon, blaðamaður, og Andrés Jónsson, almannatengill. Samsett Þekkt er að, forðum daga, fékk Andrés nóg eftir þrjú tonn af sandi. Hæstvirtur forsætisráðherra er þó greinilega engin sandhrúga því nafnarnir Andrés og Andrés fá ekki nóg af Kristrúnu Frostadóttur eftir frammistöðu hennar í hlaðvarpsviðtali hjá The rest is politics. Hlaðvarpið er breskt og þykir eitt hið virtasta á sínu sviði. „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni,“ sagði Andrés Magnússon, blaðamaður Morgunblaðsins. „Ég held að hún hafi gert gott mót í þessum þætti.“ „Ég held að þetta hafi verið fín landkynning. Hún ber af sér góðan þokka og henni fipaðist ekkert, hún svaraði öllu mjög fumlaust. Sumt hafði hún greinilega hugsað mjög vel og það skein í gegn,“ sagði Andrés Magnússon síðar í viðtalinu. „Hún kemur auðvitað afskaplega vel fyrir,“ segir Andrés Jónsson, almannatengill. Andrés gegndi trúnaðarstörfum fyrir Samfylkinguna í upphafi aldar en hefur síðustu ár starfað sem ópólitískur almannatengill með góða þekkingu á stjórnmálum. „Þetta er sterkt viðtal fyrir Kristrún. Ég held að hlaðvarp henti mjög vel stjórnmálamönnum,“ bendir hann á. Frétt Vísis upp úr viðtalinu má finna hér að neðan. Almannatengillinn segir að viðtalið veiti góða innsýn í líf Kristrúnar og hvernig hún nálgist hlutina. „Þegar þú ert að tala í útlöndum þá kannski gleymirðu aðeins að þú ert að tala við Íslendinga það hefur margs konar kosti í för með sér, við fengum svolítið innsýn í hvernig hún hugsar um sjálfa sig, fjölskylduna sína og Samfylkinguna. Ég held að stjórnmálafræðingar, og áhugastjórnmálafræðingar, hafi fengið mikið fyrir sinn snúð,“ segir Andrés Jónsson. „Íslendingar eru alltaf ánægðir þegar okkar fremsta fólk stendur sig vel í útlöndum.“ Ítarlegt viðtal Viðtalið er klukkustundarlangt og gefst forsætisráðherra því færi á að skýra mál sitt til hlítar og er meðal annars kafað í Evrópumálin. Andrés Magnússon segir Kristrúnu hafa haldið sig til hlés í þeirri umræðu hingað til. „Kristrún hefur ekkert verið mjög gjöful á viðtöl, sérstaklega upp á síðkastið – og alls ekki um Evrópumál – en þarna tjáði hún sig töluvert um þau, hennar afstöðu og setti fram ákveðna fyrirvara í málinu. En ég held að það hafi komið mörgum á óvart að það sem hún kynnti þar sem helstu röksemdina fyrir inngöngu í Evrópusambandið, ástandið í heimsmálunum því það væri mikil óvissa í vestri og ákveðnar ógnir í austri sem væri best hægt að mæta með þessu móti.“ Andrés Jónsson tók að einhverju leyti undir með nafna sínum. „Þetta var aðeins annar tónn. Hún hefur hingað til haldið sig til hlés en hún sagðist nú ætla að fara í túr um landið og hlusta á fólk, ræða við það og sannfæra það um að við eigum að hafa þennan möguleika sem aðildarviðræður skapa. Hún tekur af skarið þarna.“ Andrés og Andrés voru til viðtals í Reykjavík síðdegis. Viðtalið má finna hér að neðan. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Hlaðvörp Bretland Samfylkingin Fjölmiðlar Tengdar fréttir Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? 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