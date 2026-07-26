Lýsa eftir þekktum öfgamanni Samúel Karl Ólason skrifar 26. júlí 2026 07:25 Abdul B er 21 árs gamall. Lögreglan í Berlín biður fólk um að nálgast hann ekki þar sem hann sé hættulegur og gæti verið vopnaður. Lögreglan í Berlín, AP/Ebrahim Noroozi Lögreglan í Berlín hefur birt mynd af manni sem grunaður er um að hafa ekið bíl inn í þvögu fólks í borginni í gær. Þar var verið að halda hinsegin daga en einn lét lífið og sextán eru særðir. Lögreglan hefur birt mynd af manninum, sem sagður er vera 21 árs gamall og heita Abdul B. Það var kona sem lét lífið. Þrír særðust lífshættulega, átta alvarlega og fimm lítillega. Abdul B er sagður hafa verið í bílnum og flúið úr honum, mögulega með öðrum. Svo virðist einnig sem að Abdul hafi stungið að minnsta kosti einn á flóttanum. Sjá einnig: Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Verði fólk vart við Abdul hefur lögreglan ítrekað að hann sé mögulega vopnaður og sé hættulegur. Lögreglan hafði áður sagt að hinn grunaði í málinu tengdist íslömskum öfgahreyfingum í Berlín. AP fréttaveitan hefur eftir talsmanni lögreglunnar að ekkert liggi fyrir hvað varðar tilefni árásarinnar. Abdul er grunaður um að hafa ekið sendiferðabíl inn í þvögu fólks í Berlín en hann endaði á tréi og flúði af vettvangi á hlaupum. Friedrich Merz. kanslari Þýskalands, hefur fordæmt árásina. Hann heitir því að hún verði rannsökuð ítarlega og refsað verði fyrir hana. Wir sind offen und freiheitsliebend - und das werden wir auch bewahren und verteidigen. Die Tat wird aufgeklärt und mit aller Härte verfolgt.Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Ich wünsche den Verletzten rasche Genesung und danke allen Einsatzkräften.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 26, 2026 Þýskaland Hinsegin Mest lesið „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Innlent Fleiri fréttir Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Sjá meira