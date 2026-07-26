Erlent

Lýsa eftir þekktum öfgamanni

Samúel Karl Ólason skrifar
Abdul B er 21 árs gamall. Lögreglan í Berlín biður fólk um að nálgast hann ekki þar sem hann sé hættulegur og gæti verið vopnaður.
Abdul B er 21 árs gamall. Lögreglan í Berlín biður fólk um að nálgast hann ekki þar sem hann sé hættulegur og gæti verið vopnaður. Lögreglan í Berlín, AP/Ebrahim Noroozi

Lögreglan í Berlín hefur birt mynd af manni sem grunaður er um að hafa ekið bíl inn í þvögu fólks í borginni í gær. Þar var verið að halda hinsegin daga en einn lét lífið og sextán eru særðir. Lögreglan hefur birt mynd af manninum, sem sagður er vera 21 árs gamall og heita Abdul B.

Það var kona sem lét lífið. Þrír særðust lífshættulega, átta alvarlega og fimm lítillega.

Abdul B er sagður hafa verið í bílnum og flúið úr honum, mögulega með öðrum. Svo virðist einnig sem að Abdul hafi stungið að minnsta kosti einn á flóttanum.

Sjá einnig: Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Ber­lín

Verði fólk vart við Abdul hefur lögreglan ítrekað að hann sé mögulega vopnaður og sé hættulegur. Lögreglan hafði áður sagt að hinn grunaði í málinu tengdist íslömskum öfgahreyfingum í Berlín.

AP fréttaveitan hefur eftir talsmanni lögreglunnar að ekkert liggi fyrir hvað varðar tilefni árásarinnar.

Abdul er grunaður um að hafa ekið sendiferðabíl inn í þvögu fólks í Berlín en hann endaði á tréi og flúði af vettvangi á hlaupum.

Friedrich Merz. kanslari Þýskalands, hefur fordæmt árásina. Hann heitir því að hún verði rannsökuð ítarlega og refsað verði fyrir hana.

Þýskaland Hinsegin

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