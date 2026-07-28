Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Jakob Bjarnar skrifar 28. júlí 2026 14:34 Hildur fékk sérkennilegt tilboð frá fólki sem var að hanna gervigreindarforrit sem ætlað er að aðstoða við lestrarkennslu. Tilboðið gekk út á að hún átti að láta þau fá textann sinn meðan þau væru að prófa forritið. vísir/anton brink Hildur Knútsdóttir rithöfundur segir að hún hafi fengið sérkennilegt viðskiptaboð fyrir skömmu sem gekk út á „samstarf“ við aðila sem eru að þróa gervigreindarforrit til að styðja við lestrarkennslu. Meinið er að það stóð ekki til að greiða neitt fyrir texta hennar. Hildur segir umrætt verkefni á tveggja ára styrk frá Rannís og þeir sem um ræðir vilji fá texta frá henni til að þróa forritið. Enginn peningur til fyrir höfundana Hildur segir að þó að fokið hafi í sig við þetta tilboð vilji hún ekki greina frá því hverjir eigi í hlut því þeim gangi örugglega gott eitt til. Þau hafi einfaldlega ekki áttað sig á því að þau væru að fara fram á afnot af höfundarréttarvörðu efni. „Ætli þau geri forriturunum sama tilboð? Eða hönnuðunum? Eru þau sem eru að þróa forritið líka að gefa vinnuna sína? Í hvað fer þessi Rannís-peningur þá eiginlega? Ef bissnessplanið þitt gengur ekki upp nema þú fáir ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni þá er eitthvað að planinu.“ Hildur sendi Rannís póst vegna málsins en hún segist ekki gera ráð fyrir svari á næstunni; á heimasíðu Rannís komi fram að þar séu allir í sumarfríi. „Ég spurði hvort til stæði að greitt yrði fyrir textann en mér var þá sagt að það væri ekki til peningur til að greiða fyrir meðan verið væri að þróa verkefnið. Þau gera ekki ráð fyrir að þurfa að greiða þóknun á prófunarstigi en vildu svo ræða sanngjarna greiðslu við endanlega útgáfu.“ Höfundum brugðið Svo virðist sem margir barnabókahöfundar hafi fengið senda svipaða ósk og sú sem Hildur fékk. Sjálf þekkir Hildur til þó nokkurra höfunda sem hafa fengið svipaða bón. En miðað við viðbrögð sem sjá má á Facebook-síðu Hildar, þar sem hún greinir frá þessu, er ekki líklegt að höfundar almennt muni taka því erindi vel. Þeim er brugðið, sannast sagna. Bryndís Björgvinsdóttir segir til að mynda: „Þetta er bara rosa góð kynning fyrir þig.“ Soffía Bjarnadóttir segir þetta fráleitt og Vilborg Davíðsdóttir telur slík vinnubrögð til skammar fyrir Rannís. Frá bókasafni Norræna hússins. Gervigreindin leikur höfundarréttarvarið efni grátt en hún fer sem eldur í sinu um höfundarréttarvarið efni og hakkar það í sig. Hildur efast um að gervigreindin geti komið að gagni við að kenna börnum að lesa.vísir/vilhelm „Ef viðskiptaplanið þitt gerir ráð fyrir því að þú hafir aðgang að höfundarréttarvörðu efni og þurfir ekki að greiða fyrir það, þá er það skrítið viðskiptaplan,“ segir Hildur. Flestar stéttir sem fást við texta- og myndvinnslu einnig standa óvarðar gagnvart gervigreindinni. Hún fer um á ógnarhraða, eirir engu og fólk hefur ekki fengið neitt svigrúm til að staldra við og huga að réttindum sínum. „Svo er ég ekki viss um að gervigreind sé lausn við lestrarvanda. Ég er ekki sannfærð um það. En fólk fer oft fram á að fá afnot af texta og telur að af því að búið sé að skrifa þá sé það í lagi. En þetta er samt vinnan mín.“ Gervigreind Bókmenntir Menning Grunnskólar Framhaldsskólar Höfundar- og hugverkaréttur Mest lesið Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent „Við munum ná markmiðum okkar“ Erlent Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Innlent Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Innlent Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Innlent Johnson & Johnson greiðir 693 milljarða króna vegna málsókna Erlent Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Innlent Fleiri fréttir Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Brotlenti í djúpu gili Dæmdur lögreglumaður kenndi neikvæðu umtali samstarfsfélaga um Varanlegar undanþágur hluti af ESB frá upphafi Snýr aftur á spítalann í skugga kæru til Landsréttar Flugmaðurinn er fundinn Sækja slasaðan göngumann á Esjuna „Fólk er ekki heimskt“ Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Sjá meira