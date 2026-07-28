Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Sigurgeir Þorkelsson skrifar 28. júlí 2026 22:20 Agnar Már Másson, til vinstri, var viðstaddur þegar Ming Ting Mancel, til hægri, var dæmd til tólf ára fangelsisvistar fyrir samverknaði í morði á dóttur sinni. Samsett „Það þarf ekki að koma á óvart að hún sýni ekki mikil viðbrögð,“ sagði Agnar Már Másson, fréttamaður Sýnar, um viðbrögð Ming Ting Mancel við dómsuppkvaðningu í dag. Að sögn hans hefur skortur á hluttekningu einkennt fas Mancel hingað til en hún hélt uppteknum hætti í dag og sýndi lítil viðbrögð þegar dómur var kveðinn upp. Agnar Már hefur fylgt málinu frá upphafi og var meðal annars viðstaddur þinghald málsins. Rætt var við hann í beinni útsendingu í kvöldfréttum þar sem hann gerði upp daginn. Ferli málsins svokallaða á héraðsdómsstigi lauk í dag þegar Mancel var dæmd til tólf ára fangelsis fyrir samverknað, ásamt eiginmanni sínum, í morði á dóttur þeirra, Catherine. Málið hefur verið kennt við Edition-hótelið í miðbæ Reykjavíkur, þar sem atburðurinn átti sér stað. Nánar má lesa um dóminn í umfjöllun okkar hér að neðan. „Spurningin í þessu máli hefur meðal annars verið hvort Catherine hafi viljað fremja sjálfsvíg, þarna á þessu hótelherbergi, á verknaðarstundinni,“ segir Agnar, sem bendir á að miðað við niðurstöðu dómsins hafi svo ekki verið. Sjá má viðtalið við hann í heild sinni í spilaranum hér að neðan. Saksóknari í málinu fór í kjölfarið fram á gæsluvarðhald yfir Mancel en hún hefur síðasta árið, tæplega, verið í farbanni. „Það þótti ekki vera tilefni til að setja hana í gæsluvarðhald, hún þótti ekki ógn við almenning en núna hefur héraðssaksóknari farið fram á gæsluvarðhald yfir henni á grundvelli almannahagsmuna,“ sagði Agnar. Það er nú þegar ljóst að Mancel mun áfrýja dómnum. „Hann telur ólíklegt að þetta gæsluvarðhald verði samþykkt,“ segir Agnar eftir samtal sitt við Ómar Örn Bjarnþórsson, verjanda Mancel, fyrr í dag. „Hann lýsti því þannig að hún væri dæmd fyrir samverknað fyrir það eitt að vera stödd í herberginu.“ Manndráp á Reykjavík Edition Dómsmál Mest lesið Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Innlent Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Innlent Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Innlent Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Innlent Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Innlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar Innlent Áhyggjur uppi vegna nýrrar brúar milli Rússlands og Norður-Kóreu Erlent Ætlar að áfrýja dómnum Innlent Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Innlent Fleiri fréttir Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Stórslysaleg fyrsta upplifun af landinu Hátt hlutfall karlmanna á tvítugsaldri á bótum Enn skelfur í Bárðarbungu Rafmagnslaust í Breiðholti í um klukkustund Kölluðu til Bandero en fengu ekkert svar „Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar“ Senda norðlenskt rusl úr landi Umfangsmestu rýmingar frá seinni heimsstyrjöldinni: „Tunglið var orðið appelsínugult“ Verst frétta um hvað felst nákvæmlega í fyrirhuguðum niðurskurði Stjórnlausir skógareldar og vertar sem fagna Á þriðja hundrað þegar greitt atkvæði Brotlenti í djúpu gili Sjá meira