Innlent

Við­brögð Mancel við dóms­upp­kvaðningu komi ekki á ó­vart

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Agnar Már Másson, til vinstri, var viðstaddur þegar Ming Ting Mancel, til hægri, var dæmd til tólf ára fangelsisvistar fyrir samverknaði í morði á dóttur sinni.
Agnar Már Másson, til vinstri, var viðstaddur þegar Ming Ting Mancel, til hægri, var dæmd til tólf ára fangelsisvistar fyrir samverknaði í morði á dóttur sinni. Samsett

„Það þarf ekki að koma á óvart að hún sýni ekki mikil viðbrögð,“ sagði Agnar Már Másson, fréttamaður Sýnar, um viðbrögð Ming Ting Mancel við dómsuppkvaðningu í dag. Að sögn hans hefur skortur á hluttekningu einkennt fas Mancel hingað til en hún hélt uppteknum hætti í dag og sýndi lítil viðbrögð þegar dómur var kveðinn upp.

Agnar Már hefur fylgt málinu frá upphafi og var meðal annars viðstaddur þinghald málsins. Rætt var við hann í beinni útsendingu í kvöldfréttum þar sem hann gerði upp daginn.

 Ferli málsins svokallaða á héraðsdómsstigi lauk í dag þegar Mancel var dæmd til tólf ára fangelsis fyrir samverknað, ásamt eiginmanni sínum, í morði á dóttur þeirra, Catherine. Málið hefur verið kennt við Edition-hótelið í miðbæ Reykjavíkur, þar sem atburðurinn átti sér stað. Nánar má lesa um dóminn í umfjöllun okkar hér að neðan.

„Spurningin í þessu máli hefur meðal annars verið hvort Catherine hafi viljað fremja sjálfsvíg, þarna á þessu hótelherbergi, á verknaðarstundinni,“ segir Agnar, sem bendir á að miðað við niðurstöðu dómsins hafi svo ekki verið. Sjá má viðtalið við hann í heild sinni í spilaranum hér að neðan.

Saksóknari í málinu fór í kjölfarið fram á gæsluvarðhald yfir Mancel en hún hefur síðasta árið, tæplega, verið í farbanni.

„Það þótti ekki vera tilefni til að setja hana í gæsluvarðhald, hún þótti ekki ógn við almenning en núna hefur héraðssaksóknari farið fram á gæsluvarðhald yfir henni á grundvelli almannahagsmuna,“ sagði Agnar.

Það er nú þegar ljóst að Mancel mun áfrýja dómnum. 

„Hann telur ólíklegt að þetta gæsluvarðhald verði samþykkt,“ segir Agnar eftir samtal sitt við Ómar Örn Bjarnþórsson, verjanda Mancel, fyrr í dag. 

„Hann lýsti því þannig að hún væri dæmd fyrir samverknað fyrir það eitt að vera stödd í herberginu.“

Manndráp á Reykjavík Edition Dómsmál

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