Mannréttindasamtökin Amnesty International hafa sakað Ísraela um þjóðernishreinsanir gegn Palestínumönnum á Vesturbakkanum. Rannsakendur samtakanna segja aukinn hraða á uppbyggingu landtökubyggða á Vesturbakkanum og hún sé studd af ríkinu. Þúsundir Palestínumanna hafi verið reknir af heimilum sínum.
Amnesty birti í gær ítarlega skýrslu um málið þar sem sérstök áhersla er lögð á Bedúína á Vesturbakkanum og önnur samfélög hirðingja.
Þar segir að ofbeldishneigðir landtökumenn sem hafi rekið Palestínumenn á brott frá byggðum sínum á Vesturbakkanum, geri það með stuðningi ísraelska ríkisins.
Alþjóðasamfélagið lítur að langmestu leyti á þessar byggðir sem ólöglegar.
Vesturbakkinn hefur verið undir hernámi Ísraela frá 1967 en hann á að vera hluti af framtíðarríki Palestínumanna. Alþjóðadómstóllinn í Haag úrskurðaði árið 2024 að hernám Ísraela væri ólöglegt en þar búa nú rúmlega sjö hundruð þúsund Ísraelar.
Í skýrslu Amnesty er vísað í gögn frá Sameinuðu þjóðunum, þar sem fram kemur að frá janúar 2023 til apríl 2026 hafi Bedúínar og aðrir Palestínumenn verið reknir, að fullu eða að hluta til, frá að minnsta kosti 117 byggðum á Vesturbakkanum. Um er að ræða að minnsta kosti 5.910 manneskjur.
Rannsakendur Amnesty fundu að minnsta kosti fjórtán tilfelli þar sem ísraelskir hermenn voru á staðnum þegar landtökumenn veittust að Bedúínum og Palestínumönnum, eða tóku jafnvel beinan þátt í ofbeldinu.
Ísraelar eru sagðir hafa byggt 363 landtökubyggðir á svæðinu og þar af allt að 212 frá 2023. Yfirvöld í Ísrael hafa lítið gert til að reyna að sporna gegn þessari landtöku, þó landtökubyggðirnar séu ólöglegar samkvæmt lögum Ísrael og alþjóðasamþykktum sem Ísraelar eru aðilar að.
AP fréttaveitan hefur eftir Agnès Callamard, stjórnanda Amnesty, að ekki sé um að ræða nokkur „skemmd epli“. Þetta séu ríkisstuddar þjóðernishreinsanir.
„Við erum að sjá markvissa og ríkisleidda innlimun, sem fer alfarið gegn alþjóðasamtökum, berum augum.“
Ráðamenn í Ísrael þvertaka sífellt fyrir að þeir stundi þjóðernishreinsanir og hafa fordæmt allra versta ofbeldið gegn Palestínumönnum á Vesturbakkanum, en þó á þeim grundvelli að um einstök atvik og undantekningar sé að ræða.
Margir af ráðherrum ríkisstjórnar Benjamíns Netanjahú eru leiðtogar úr landtökubyggðum eða stuðningsmenn þeirra og hafa mikilvægir ráðherrar kallað eftir formlegri innlimun Vesturbakkans.
Stutt er síðan Ísraelar samþykktu lög sem segja til um að allir Palestínumenn sem bana Ísraelum verði teknir af lífi.
Sjá einnig: Árásarmenn teknir af lífi innan 90 daga
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti því yfir í fyrra að hann myndi ekki leyfa Ísrael að innlima Vesturbakkann. Var það eftir að ísraelskir þingmenn samþykktu ályktun um að innlima Vesturbakkann.
Ísraelskir þjóðernissinnar kölluðu eftir dauða og tortímingu Palestínumanna í árlegri göngu sinni um palestínska hluta Austur-Jerúsalem í gær. „Megi þorp ykkar brenna“ og „Gasa er grafreitur“ heyrðist hrópað er mannfjöldinn gekk í gegnum gamla borgarhlutann.
Embættismenn úr Hvíta húsinu eru sagðir hafa ítrekað við ísraelsk stjórnvöld þá afstöðu Trump forseta að Ísraelar megi ekki innlima Vesturbakkann eins og virðist stefna í að verði gert.
Dómsmálaráðuneyti Ísrael rannsakar nú ísraelska landamæraverði sem skutu tvo grunaða vígamenn til bana á Vesturbakkanum í gær. Það var gert eftir að mennirnir gáfust upp fyrir landamæravörðum. Myndband af aftökunni í Jenin fór í dreifingu í gær.
Frakkland hefur bæst í hóp þeirra ríkja sem hafa lýst yfir viðurkenningu á sjálfstæðri Palestínu. Áður höfðu Bretland, Kanada og Ástralía gert slíkt hið sama.
Stjórnvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum segja að Ísraelsmenn myndu fara yfir „rauða línu“ ef þeir innlimuðu Vesturbakkann. Þá myndi það gera út um möguleikann á svokallaðri „tveggja ríkja lausn“ á deilu Ísrael og Palestínumanna.