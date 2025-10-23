„Ísrael mun missa allan stuðning“ Samúel Karl Ólason skrifar 23. október 2025 13:46 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir ekki koma til greina að Ísraelar innlimi Vesturbakkann. AP/Alex Brandon Ráðamenn í Bandaríkjunum segjast ósáttir við ályktun ísraelska þingsins um innlimun Vesturbakkans. JD Vance, varaforseti, segir atkvæðagreiðsluna sem haldin var í morgun vera móðgandi og pólitískt glæfrabragð. Marco Rubio, utanríkisráðherra, segir ríkisstjórn Bandaríkjanna ekki geta stutt innlimun og að það myndi ógna friði við botni Miðjarðarhafs. Donald Trump, forseti, segir ekki koma til greina að Ísraelar innlimi Vesturbakkann. Hann hafi persónulega lofað leiðtogum Arabaríkja í Mið-Austurlöndum að það yrði ekki gert. „Ísrael mun missa allan stuðning frá Bandaríkjunum verði það gert,“ sagði Trump í viðtali við Time. Ísraelskir þingmenn greiddu í morgun atkvæði um tvö frumvörp sem lögð hafa verið þingið hvað varða innlimun Vesturbakkans. Atkvæðagreiðslan fór fram þrátt fyrir mótmæli Benjamíns Netanjahú, forsætisráðherra, og flestra þingmanna Likud-flokks hans. Meirihluti þingmanna greiddi atkvæði með frumvörpunum en þau þurfa þó að fara gegnum þrjár aðrar atkvæðagreiðslur áður og nefndir áður en þau verða að lögum, samkvæmt frétt Times of Israel. BBC segir útlit fyrir að með þessu táknræna skrefi hafi fjar-hægri stjórnmálaleiðtogar Ísrael viljað koma höggi á Netanjahú. Vance hefur varið síðustu dögum í Ísrael en hann var sendur þangað af Trump til að ítreka við Ísraela að framfylgja friðaráætluninni sem kennd er við forsetann bandaríska. Áður en hann steig upp í flugvél og fór heim í dag gagnrýndi hann atkvæðagreiðsluna í morgun. „Ef þetta var pólitískt glæfrabragð, þá var þetta mjög heimskulegt pólitískt glæfrabragð,“ sagði Vance og sagðist hann taka þessu að vissu leiti sem persónulegri móðgun. „Vesturbakkinn verður ekki innlimaður af Ísrael.“ Vesturbakkinn hefur verið undir hernámi Ísraela frá 1967 en hann á að vera hluti af framtíðarríki Palestínumanna. Alþjóðadómstóllinn í Haag úrskurðaði í fyrra að hernám Ísraela væri ólöglegt. Frá því hernámið hófst hafa Ísraelar, samkvæmt BBC, reist um 160 ólöglegar landtökubyggðir á Vesturbakkanum og í Jerúsalem. Þar búa um sjö hundruð þúsund Ísraelar, samhliða um 3,3 milljónum Palestínumanna. Ísraelskir landtökumenn hafa ítrekað ráðist á Palestínumenn á Vesturbakkanum og jafnvel brennt heilu þorpin. Friðartillögur Trumps eru mjög óljósar þegar kemur að palestínsku ríki og nefna eingöngu mögulega lausn að tveggja ríkja lausn en á mjög óljósan hátt. Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, hefur ítrekað sagt að stofnun slíks ríkis komi ekki til greina. 