Samkvæmt nýju lögum sem samþykkt voru í Ísrael í gær munu allir þeir Palestínumenn sem fundnir eru sekir um hryðjuverkaárás þar sem mannskaði hlýst af verða teknir af lífi.
Lögin voru samþykkt á þinginu með 62 atkvæðum gegn 48, þrátt fyrir mótmæli stjórnarandstöðunnar og gagnrýni erlendra ríkja.
Samkvæmt frumvarpinu verða allir þeir sem herdómstóll finnur seka um árásir sem flokka má sem „hryðjuverk“ teknir af lífi innan 90 daga. Undir ákveðnum kringumstæðum má fresta framkvæmd refsingarinnar í allt að 180 daga.
Tæknilega séð ná lögin einnig til ísraelskra ríkisborgara en leiða má líkur að því að flestir þeir sem falla undir lögin verði Palestínumenn, enda ná þau eingöngu til árása þar sem ætlunin var að grafa undan tilveru Ísrael.
Itamar Ben-Gvir, ráðherra þjóðaröryggismála, var meðal hörðustu stuðningsmanna frumvarpsins og hefur meðal annars gengið um með nælu í formi snöru til að auglýsa afstöðu sína.
Samflokkskona Ben-Gvir, Limor Son-Har-Melech, sagði frumvarpið nauðsyn en hún og eiginmaður hennar urðu fyrir nokkrum árum fyrir skotárás af hálfu Palestínumanna. Eiginmaður hennar lést í árásinni en einum morðingjanna var sleppt og tók síðar þátt í árásunum 7. október 2023.
Þingkonan sagði tímabært að rjúfa þann vítahring sem skapaðist þegar „þessum mennsku skrímslum“ væri sleppt aðeins til að myrða fleiri gyðinga.
Stjórnarandstöðuleiðtoginn Yair Golan segir lagasetninguna hins vegar ekki munu gera neitt til að efla öryggi Ísrael. Hún myndi aðeins leiða til refsiaðgerða af hálfu erlendra ríkja.
Stjórnvöld í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu lýstu áhyggjum af málinu í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar og sögðu lögin myndu grafa undan lýðræðisskuldbindingum Ísrael.
Þá hafa bæði Palestínska heimastjórnin og Hamas lýst áhyggjum vegna málsins og segja lögin meðal annars ógn gagnvart palestínskum föngum í fangelsum í Ísrael.