Boðar þungar árásir og hernám Kharg-eyju Samúel Karl Ólason skrifar 11. júní 2026 12:59 Donald Trump segir að yfirtaka Bandaríkjanna á olíuframleiðslu í Venesúela hafi reynst báðum ríkjum vel. Nú segist hann ætla að taka yfir framleiðslu olíu og jarðgass í Íran. AP/Julia Demaree Nikhinson Donald Trump segir að Bandaríkjamenn muni gera mjög kröftugar árásir á Íran í kvöld. Þá segir forsetinn að Bandaríkjamenn muni hernema Kharg-eyju á Persaflóa á næstunni. Þá muni Bandaríkjamenn taka alfarið yfir olíu- og gasmarkaði Íran, ekki ósvipað því sem hann gerði í Venesúela. Þetta segir Trump í færslu á samfélagsmiðli sínum. Hann lýsir árásum kvöldsins sem „mjög hörðum“. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásu síðustu daga og virðist sem vopnahléið sem samið var um í síðasta mánuði sé ekki lengur í gildi. Um yfirtöku á olíu- og jarðgasframleiðslu í Íran segir Trump að þetta verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venesúela og heldur því fram að það sé að reynast gífurlega vel, bæði fyrir Venesúla og Bandaríkin. Færsla Trumps á Truth social. Kharg-eyja er Írönum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu- og gasframleiðslu. Þar er nánast allri olíu og öllu jarðgasi Íran dælt á flutningaskip. Flutningsgetan þaðan er um sjö milljónir tunna af olíu á dag. Sendi hermenn sem gætu tekið eyjuna Í mars lýstu Bandaríkjamenn því yfir að til stæði að senda um þrjú þúsund fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda og að hlutverk þeirra yrði að styðja við aðgerðir gegn Íran. Landgönguliðar hafa einnig verið sendir á svæðið. Umræddir fallhlífarhermenn tilheyra stórfylki (Brigade) úr 82. herdeild (Division) fallhlífarhermanna. Þetta stórfylki hefur verið þjálfað og búið þannig að hægt eigi að vera að senda meðlimi þess hvert sem er í heiminum með 18 klukkustunda fyrirvara. Hermennirnir eru sérstaklega þjálfaðir til að stökkva úr flugvélum og taka mikilvæga innviði eins og flugvelli. Sjá einnig: Sendir líka fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda Þá var umfangsmikil umræða um að hermennirnir gætu verið notaðir til að hernema Kharg-eyju en Bandaríkjamenn höfðu þá gert loftárásir á eyjuna. Meðal annars voru árásir gerðar á flugvöllinn þar, sem gæti gert Írönum erfiðara um vik með að senda liðsauka. Kharg-eyja Hormússund JEMEN S.A.F. TYRKLAND SÝRLAND SÁDI-ARABÍA ÓMAN ÍRAK ÍRAN JÓRDANÍA EGYPTALAND LÍBANON ÍSRAEL KÚVEIT KÝPUR PALESTÍNA Kharg-eyja Teheran Hormússund BAREIN KATAR Fréttin verður uppfærð. Bandaríkin Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bensín og olía Hernaður Tengdar fréttir Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk fyrrnefndu voru hernaðarinnviðir tengdir loftvörnum, eftirliti og samskiptum. 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