Erlent

Boðar þungar á­rásir og her­nám Kharg-eyju

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump segir að yfirtaka Bandaríkjanna á olíuframleiðslu í Venesúela hafi reynst báðum ríkjum vel. Nú segist hann ætla að taka yfir framleiðslu olíu og jarðgass í Íran.
Donald Trump segir að yfirtaka Bandaríkjanna á olíuframleiðslu í Venesúela hafi reynst báðum ríkjum vel. Nú segist hann ætla að taka yfir framleiðslu olíu og jarðgass í Íran. AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump segir að Bandaríkjamenn muni gera mjög kröftugar árásir á Íran í kvöld. Þá segir forsetinn að Bandaríkjamenn muni hernema Kharg-eyju á Persaflóa á næstunni. Þá muni Bandaríkjamenn taka alfarið yfir olíu- og gasmarkaði Íran, ekki ósvipað því sem hann gerði í Venesúela.

Þetta segir Trump í færslu á samfélagsmiðli sínum. Hann lýsir árásum kvöldsins sem „mjög hörðum“.

Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásu síðustu daga og virðist sem vopnahléið sem samið var um í síðasta mánuði sé ekki lengur í gildi.

Um yfirtöku á olíu- og jarðgasframleiðslu í Íran segir Trump að þetta verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venesúela og heldur því fram að það sé að reynast gífurlega vel, bæði fyrir Venesúla og Bandaríkin.

Færsla Trumps á Truth social.

Kharg-eyja er Írönum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu- og gasframleiðslu. Þar er nánast allri olíu og öllu jarðgasi Íran dælt á flutningaskip. Flutningsgetan þaðan er um sjö milljónir tunna af olíu á dag.

Sendi hermenn sem gætu tekið eyjuna

Í mars lýstu Bandaríkjamenn því yfir að til stæði að senda um þrjú þúsund fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda og að hlutverk þeirra yrði að styðja við aðgerðir gegn Íran. Landgönguliðar hafa einnig verið sendir á svæðið.

Umræddir fallhlífarhermenn tilheyra stórfylki (Brigade) úr 82. herdeild (Division) fallhlífarhermanna. Þetta stórfylki hefur verið þjálfað og búið þannig að hægt eigi að vera að senda meðlimi þess hvert sem er í heiminum með 18 klukkustunda fyrirvara.

Hermennirnir eru sérstaklega þjálfaðir til að stökkva úr flugvélum og taka mikilvæga innviði eins og flugvelli.

Sjá einnig: Sendir líka fallhlífarhermenn til Mið-Austurlanda

Þá var umfangsmikil umræða um að hermennirnir gætu verið notaðir til að hernema Kharg-eyju en Bandaríkjamenn höfðu þá gert loftárásir á eyjuna. Meðal annars voru árásir gerðar á flugvöllinn þar, sem gæti gert Írönum erfiðara um vik með að senda liðsauka.

Kharg-eyja
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Fréttin verður uppfærð.

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