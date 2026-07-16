Ríflega átta hundruð svæði hafa orðið gróðureldum að bráð víðs vegar um Kanada og viðvaranir hafa verið gefnar út í mörgum fylkjum Bandaríkjanna vegna versnandi loftgæða. Fólki er ráðlagt að halda sig innandyra þar sem loftgæðin eru hvað verst og hafa grímur verið gerðar aðgengilegar í sumum borgum sem og kælisvæði.
Hátt í átta hundruð og sextíu gróðureldar loga nú víðs vegar um Kanada og viðvaranir vegna loftgæða ná nú suður til margra fylkja Bandaríkjanna. Meðal annars eru loftgæði í bæði Michigan og Minnesota hreinlega talin hættuleg og er fólki á svæðinu ráðlagt að halda sig innandyra er fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.
Þar er einnig greint frá því að svæði sem hafa orðið eldunum að bráð verði sífellt fleiri og að þrjátíu nýir eldar hafi kviknað það sem af er liðnum degi, fimmtudaginn 16. júlí. Langflestir gróðureldarnir loga stjórnlaust.
Þykkur reykmökkur og slæm loftgæði yfir borginni Toronto stafa af klasa af eldum sem herja á norðvestursvæði Ontario en reykur hefur einnig borist yfir vötnin á svæðinu og er loftið sagt móðukennt í New York-borg.
Í gær, miðvikudaginn 15. júlí, voru neyðaráætlanir í New York vegna hita framlengdar og neyðarreglur vegna loftgæða virkjaðar en hundruðum kælistöðva hefur verið komið fyrir um borgina og hafa svokallaðar KN95-grímur verið gerðar aðgengilegar um alla borg.
Í Ontario verða nokkuð víðtæk þrumuveður næstu daga, en í frétt BBC segir að litlar líkur séu á því að rigningin sem því fylgi muni vera næg til að gera mikið gagn í baráttunni við gróðureldana.
Norðvestanvindar munu halda áfram að blása reyknum yfir norðurhluta Bandaríkjanna það sem eftir er vikunnar og fram yfir helgi, sem ku vekja áhyggjur þeirra sem standa að heimsmeistaramótinu í fótbolta en úrslitaleikur mótsins á að fara fram í borginni New Jersey á sunnudaginn.
Loftgæði í miðvesturborginni Detroit eru nú þau verstu í heimi, er í frétt BBC haft eftir svissneskum loftgæðamæli, en þar á eftir koma Minneapolis, Chicago og Toronto.