Innlent

Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Af tjaldsvæðinu á Hvammstanga. Horft til austurs.
Af tjaldsvæðinu á Hvammstanga. Horft til austurs. Vísir/Silja

Tjaldsvæðisgestir á Hvammstanga voru vaktir snemma í morgun þegar þyrla Landhelgisgæslunnar lenti á fótboltavelli við tjaldsvæðið. Gestur á tjaldsvæðinu var sóttur í sjúkraflugi.

Morgunsvæfir tjaldsvæðisgestir hrukku við þegar þyrlan gerði aðflug og lenti á fótboltavellinum um hálf átta í morgun. 

Sjávarborgarvöllur þar sem þyrlan lenti er alveg upp við tjaldsvæðið.Vísir/Silja

Hávaðinn fór ekki fram hjá neinum og forvitnir og stúrir gestir tjaldsvæðisins þutu út að fylgjast með.

Auðunn Kristinsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni segir að um sjúkraflug hafi verið að ræða. Gestur á tjaldsvæðinu var sóttur.

Húnaþing vestra Landhelgisgæslan

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