Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum

Tjaldsvæðisgestir á Hvammstanga voru vaktir snemma í morgun þegar þyrla Landhelgisgæslunnar lenti á fótboltavelli við tjaldsvæðið. Gestur á tjaldsvæðinu var sóttur í sjúkraflugi.
Morgunsvæfir tjaldsvæðisgestir hrukku við þegar þyrlan gerði aðflug og lenti á fótboltavellinum um hálf átta í morgun.
Hávaðinn fór ekki fram hjá neinum og forvitnir og stúrir gestir tjaldsvæðisins þutu út að fylgjast með.
Auðunn Kristinsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni segir að um sjúkraflug hafi verið að ræða. Gestur á tjaldsvæðinu var sóttur.