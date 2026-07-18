„Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. júlí 2026 15:03 Sigurður Ágúst Sigurðsson segir eldri borgara skorta úrræði. Vísir/Vilhelm Formaður Félags eldri borgara í Reykjavík segir mál sjötugs manns sem missti aleiguna til fjárkúgara einungis vera toppinn á ísjakanum. Nýr veruleiki blasi við eldri borgurum á Íslandi og ljóst sé að mikil þörf sé á sérstökum Umboðsmanni eldri borgara sem komi þeim til aðstoðar. Greint var frá því í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær að sjötugur maður hefði nýlega misst aleiguna til fjárkúgara. Hann hafi greitt hópi fólks ríflega hundrað og átta milljónir króna sem hafi höfðað til góðmennsku hans en einnig hótað honum ofbeldi og því að ljúga upp á hann öllu illu ef hann neitaði að borga. Maðurinn sagði fjölskyldu og vinum ekki frá málinu fyrr en systkini hans urðu vitni að því að honum var hótað ofbeldi en maðurinn lýsti því að hafa óttast að fara til lögreglunnar vegna skammar og hræðslu við að fólkið myndi þá tvíeflast. Það hafi svo tekið fjórar tilraunir til að fá lögreglu til að taka málið upp, það hafi ekki gerst fyrr en eftir að maðurinn hafði útvegað sér lögmann. „Þetta er bara enn eitt dæmið sem við lesum um í fréttum varðandi eldri borgara og ofbeldi sem eldri borgarar lenda í. Það er dapurlegt að heyra þetta en enn og aftur staðfestir þetta að þessi mál eru mjög útbreidd en vandamálið er, líkt og kemur fram hjá þessum þolanda, að hann vildi ekki kalla til lögreglu, vegna þess að þetta væri svo mikil skömm í hans huga,“ segir Sigurður Ágúst Sigurðsson formaður Félags eldri borgara í Reykjavík. Hann segir eldri borgara sárlega þurfa á úrræði að halda sem geti nýst þeim í slíkum aðstæðum. Lögregla sé að öllu leyti reiðubúin til að aðstoða en ljóst sé að eldri borgarar veigri sér við að fara til lögreglu og segir Sigurður hægt að setja á fót Umboðsmann eldri borgara sem geti veitt ráð og aðstoðað í slíkum málum. „Að það sé einhver aðili sem er hægt að leita til með því að taka upp símann og hringja, því að þetta fólk er ekki mjög tölvuvænt. Þannig að það sé allavega aðgengi að slíkri aðstoð og að það sé miklu betra heldur en það er í dag.“ Hefurðu heyrt um viðlíka mál? Þarna er talað um 108 milljónir, aleiga mannsins sem er hreinlega hirt af honum? „Já, já. Við erum búin að vera að heyra þetta og það hefur líka verið í fréttum. Á síðasta ári voru fréttir af tugmilljóna svindli sem lögregla upplýsti um, allt upp í marga tugi milljóna. Ég hef ekki heyrt um hundrað milljónir áður en svona er þetta bara í dag, veruleikinn. Eldri borgarar eru svo auðtrúa og trúa ekki neinu illu upp á fólk og vilja allt fyrir alla gera en átta sig ekki á því að þeir eru að eiga við glæpagengi.“ Hann óttast að mál líkt og þessi séu mun fleiri. Telur það raunar líklegt. „Við höfum töluverðar áhyggjur af því að þetta er miklu dýpra á þessum málum heldur en við sjáum. Þetta er bara toppurinn á ísjakanum.“ Eldri borgarar Lögreglumál Mest lesið Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Hótar tollum vegna skógareldanna Erlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Erlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Erlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Fleiri fréttir „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Slasaðist alvarlega við heyskap Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Mótorhjól og bíll skullu saman „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Kvöldfréttir Sýnar í beinni Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Sveitarfélögin óþreyjufull og krefjast svara frá ráðherrum Fiskibátur varð aflvana við Stykkishólm Vegabréfsgjaldið hækkaði um fimm þúsund milli ára „Galið að komast að þessari niðurstöðu“ Krefjast lögbanns við laxveiðum Iðufólks í Stóru-Laxá Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Fólk eigi að hugsa sig tvisvar um ef því er ekki hleypt inn á heimilið Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Vilji til að framlengja ETS sérlausn og hvalveiðar brutu ekki gegn lögum Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Sjá meira