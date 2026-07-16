Umboðsmaður Sam Neill, sem lést skyndilega og óvænt á dögunum, hefur greint frá dánarorsök leikarans. Neill var afar umhugað um að halda einkalífi sínu útaf fyrir sig en fjölskylda hans er sögð hafa samþykkt að greint yrði frá dánarorsökinni vegna „ónámkvæmra og rangra“ frétta.
Neill lést af völdum lungnabólgu.
Fjölskylda hans hafði áður greint frá því að Neill hefði ekki látist af völdum eitilfrumukrabbameinsins sem hann hafði barist við og unnið bug á.
Leikarinn hafði gengist undir lyfjameðferð í nokkur ár en hafði að lokum sigur í baráttu sinni eftir þátttöku í prófunum á svokallaðri CAR T-meðferð, þar sem hvítu blóðkornunum er breytt með veiruvektor til að bera kennsl á krabbameinsfrumurnar.
Fyrrverandi kærasta Neill, blaðamaðurinn Laura Tingle, sagði í samtali við ABC Radio í Sydney að barátta leikarans við krabbamein hefði tekið sinn toll.
„Hann hafði verið ansi veikur síðustu tvær vikur og allir sem elskuðu hann höfðu verið að vilja hann áfram,“ sagði Tingle. „En ég held að þetta hafi bara verið of mikið fyrir hann að jafna sig á, enn eina ferðina.“
Útför Neill mun fara fram í kyrrþey.