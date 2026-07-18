Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 18. júlí 2026 13:50 Kári Stefánsson segir netverslun með áfengi í boði ríkisstjórnarinnar og sérstaklega dómsmálaráðherra þótt hún sé í trássi við lög. Í pistli á samfélagsmiðlum gagnrýnir hann flutningsmenn frumvarpsins um breytingar á áfengislögum til að heimila netverslun með áfengi, sem allir eru þingmenn Viðreisnar, og sérstaklega Grím Grímsson þingmann og fyrrverandi lögreglumann og Þorbjörgu S. Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. „Talsmaður frumvarpsins var Grímur Grímsson fyrrverandi lögreglumaður sem lét hafa það eftir sér í Morgunblaðinu að aukið aðgengi að áfengi yki ekki neyslu þess. Þessi staðhæfing úr munni lögreglumannsins farsæla er gott dæmi um það hvað gerist þegar menn stíga út fyrir sitt sérsvið og halda að brjóstvitið dugi eitt og sér. Staðreyndin er nefnilega sú að það er margoft búið að sýna fram á það með góðum faraldsfræðirannsóknum að því meira sem aðgengið er þeim mun meiri sé drykkjan.,“ segir Kári. Aukið aðgengi aukir neyslu Í því samhengi vitnar hann til orða Marks Pearson, eins framkvæmdastjóra OECD, sem flutti erindi á Læknadögum hér á landi í janúar. Hann muni hafa sagt að ýmislegt benti til þess að síðan netsala með áfengi hófst hér á landi hafi áfengisneysla aukist á meðan hún hafi minnkað í flestum aðildarríkjum OECD. „Það er því ljóst að aukið aðgengi að áfengi eykur neyslu þess. Aukin neysla áfengis eykur þann fjölþætta vanda sem áfengi veldur: Áfengi kemur að stórum hundraðshluta alvarlegra slysa og ofbeldisverka. Heimilisofbeldi á sér til dæmis oftast stað þegar gerandinn er undir áhrifum áfengis. Áfengisnotkun eykur líkur á margs konar gerðum af krabbameinum eins og lifrarkrabbameini, briskrabbameini, og krabbameini í vélinda og munni og áfengisnotkun hækkar blóðþrýsting og eykur líkur á hjartabilun. Verstur af þeim sjúkdómum sem fylgja áfengisdrykkju er samt áfengissýkin sjálf sem oftar en ekki leggur líf neytandans og fjölskyldu hans í rúst. Áfengi er einn af þeim þáttum í umhverfi okkar sem veldur hvað mestu álagi á heilbrigðiskerfið okkar sem er komið að fótum fram,“ segir Kári. Samfélagið hafi gefist upp Þrátt fyrir þetta segir Kári að út líti fyrir að þessir þingmenn og samfélagið í heild sinni hafi hálfpartinn gefist upp á því að stemma stigu við skaðsemi áfengisneyslu. Hann segist ekki vera að tala fyrir banni á sölu og neyslu áfengis heldur einungis tilraunum til þess að koma í veg fyrir aukningu á neyslu og minnkun á henni. „Þegar íslensk lög eru lesin virðist það kýrskýrt að netsala með áfengi sé ólögleg á Íslandi og héraðsdómur er búinn að staðfesta það. Engu að síður gerir lögreglan ekkert í málinu og dómsmálaráðherra segir að hún ætli ekki að fara fram á að það við lögregluna að hlutast til um málið,“ segir Kári. „Netverslun með áfengi er þess vegna eins og stendur í boði ríkisstjórnar og þá sérstaklega dómsmálaráðherra þótt hún sé í trássi við lög,“ segir hann. 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