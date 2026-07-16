Fyrrverandi forstjóri fyrirtækisins sem rak Morandi-brúnna í Genóa fékk tólf ára fangelsisdóm vegna vanrækslu brúarinnar sem hrundi árið 2018. Fjörutíu og þrír létust í slysinu, einu versta samgönguslysi í sögu Ítalíu, en réttað var yfir fimmtíu og sjö manns í dag vegna málsins.
Þann 14. ágúst 2018 hrundi langur kafli Morandi-brúarinnar í Genóa á Ítalíu í kjölfar mikillar úrkomu og fjörutíu og þrír létu lífið.
Saksóknarar kröfðust þess að fimmtíu og sjö manns yrðu dæmdir samanlagt í fjögur hundruð ára fangelsi fyrir að hafa vanrækt viðhald brúarinnar en hún var byggð árið 1967. Saksóknarar héldu því fram að viðhaldi á brúnni hefði ítrekað verið frestað og viðvaranir hunsaðar en allir fimmtíu og sjö neituðu sök í málinu segir í umfjöllun BBC.
Giovanni Castellucci, fyrrverandi forstjóri ítalska vegagerðarfyrirtækisins Autostrade per l'Italia (Aspi), var dæmdur í tólf ára en hann afplánar þegar sex ára dóm fyrir umferðaslys frá árinu 2013. Annar háttsettur embættismaður Aspi, Michele Donferri Mitelli, var dæmdur í ellefu ára fangelsi. Alls voru þrjátíu og tveir sakfelldir vegna málsins.
Meðal annarra sakborninga voru verkfræðingar viðhaldsfyrirtækis og fyrrverandi embættismenn samgönguráðuneytis. Fyrrverandi forstjóri viðhaldsfyrirtækisins SPEA var dæmdur í fimm og hálfs árs fangelsi og fyrrverandi yfirmaður samgönguráðuneytisins fékk fimm ára dóm.
Í gær baðst núverandi forstjóri Aspi formlega afsökunar á slysinu fyrir hönd fyrirtækisins í fyrsta sinn. Hann sagði að „aðgerðir og ákvarðanir sumra“ hefðu skilið eftir sig „varanleg ör“.