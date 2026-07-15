2.011 hafa greinst með ebólu í Austur-Kongó og þar af 754 látist vegna faraldurs sem breiðist hratt út um landið. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) lýsti yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldurs í maí.
AP greinir frá og segir heilbrigðisstarfsmenn einnar stærstu sjúkrastofnunar landsins hafa farið í verkfall í dag vegna launamála. WHO segir meira en hundrað heilbrigðisstarfsmenn hafa smitast frá því að faraldurinn hófst í maí á þessu ári og árásir á starfsmenn og sjálfboðaliða hafa gert störf þeirra hættulegri og erfiðari síðustu mánuði.
Mörg þeirra rúmlega sjö hundruð sem hafa látist hafi aldrei komið á heilbrigðisstofnun vegna smits eða veikinda, segir Dr. Chikwe Ihekweazu, yfirmaður neyðarviðbragða WHO í heilbrigðismálum, eftir ferð sína til Bunia í Ituri-héraði Austur-Kongó. Borgirnar Rwampara og Bunia í Ituri-héraði hafi komið einna verst út úr faraldrinum en þar hafi einnig átök og ódæði átt sér stað á undanförnum árum og tugir þúsunda hafa þurft að flýja heimili sín.
Þjóðin hefur barist við ebólufaraldur sem orsakast af Bundibugyo-afbrigði veirunnar en ekki er til bóluefni við afbrigðinu. Alls eru 753 í einangrun eða liggja inni á sjúkrahúsi en samkvæmt gögnum heilbrigðisráðuneytis landsins hafa 366 náð bata hingað til. Smitrakning sé mikil áskorun og nái aðeins til 67 prósent útsettra. Minnst áttatíu prósent nýrra smittilfella komi frá óþekktum smitleiðum. Fólksflutningar vegna vopnaðra átaka og námuvinnslu geri stjórnvöldum erfitt fyrir að rekja smitleiðir.
Þetta er sautjándi faraldurinn í Austur-Kongó síðan ebóla greindist fyrst þar árið 1976 en síðasta faraldri lauk formlega í maí 2021. Fyrri faraldrar hafi verið af völdum Zaire-afbrigðis veirunnar sem er meðhöndlað með bóluefni. Hvorki bóluefni né meðferðarúrræði sé til við Bundibugyo-afbrigði veirunnar sem valdi núverandi faraldri.
Í Frakklandi hefur fyrsta tilfelli ebólu verið staðfest en læknir sem var nýkominn aftur heim úr hjálparstarfi í Austur-Kongó er smitaður. Er þetta fyrsta staðfesta ebólutilfelli inna Evrópu. Ebólufaraldur hefur geisað í Mið-Afríku ríkinu síðustu vikur en einnig eru staðfest smit í nágrannaríkinu Úganda.
Hundruð ungmenna mótmæltu fyrir utan bandaríska herstöð í bænum Nanyuki í morgun. Þar hafa Bandaríkjamenn sett upp einangrunarmiðstöð fyrir bandaríska ríkisborgara sem eru smitaðir af ebólu eða gætu hafa smitast. Hæstiréttur Keníu komst nýverið að þeirri niðurstöðu að miðstöðin mætti ekki vera þar í landi.