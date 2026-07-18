Aðgerðastjóri lögreglu í Drammen segir fréttir af því að viðbragðsaðilar hafi náð tökum á eldinum sem logar í Krokstadelva séu ýktar.
Espen Reite aðgerðastjóri lögreglu segir í samtali við NRK að slökkvilið hafi þó góða yfirsýn og að hættan á því að eldurinn breiði úr sér sé minni. Enn logar í glæðum og smáeldar brenna víða.
Jan Helge Kaiser slökkviliðsstjóri á vettvangi tekur undir þetta við miðilinn. Hann sagði á samfélagsmiðlum í morgun að slökkvilið hefði náð stjórn á eldinum en nú bakkar hann með það. Hann segir að enn séu eldar sem unnið er að því að slökkva.
Fimm slökkviliðsbílar eru nú að störfum í hverfinu. Herinn og almannavarnir eiga sömuleiðis fulltrúa á vettvangi auk lögreglu.
Almannavarnir hafa gert út sex þyrlur í brunastörfin og aðrar sjö eru í viðbragðsstöðu. Átta hundrað þúsund lítrum af vatni hefur verið varpað á eldinn sem komið er. Um hundrað brunaliðar hafa tekið þátt í slökkvistarfinu frá sautján slökkviliðsstöðum á svæðinu.