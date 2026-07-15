Sex létust í árásum Rússa í nótt Áróra L Davíðsdóttir skrifar 15. júlí 2026 13:49 Héraðsstjóri Odesa sakar Rússa um að hafa beint árásum sínum að saklausum borgurum í hafnarborginni. Getty Sex létust í Úkraínu í kjölfar árása Rússlands á hafnarborgina Odesa við Svartahaf og borgina Sumy í austurhluta landsins í nótt. Í umfjöllun BBC er haft eftir Oleh Kiper, héraðsstjóri Odesa, sem sagði að Rússar hefðu háð „gríðarlega“ dróna- og flugskeytaárás á héraðið fimmta daginn í röð þar sem þrír hefðu látist. Hann sakaði Rússa um að hafa beint árásum sínum að saklausum borgurum en flugskeyti hæfði fjölbýlishús. Aðrir þrír hafi látið lífið í árás á Sumy í austurhluta Úkraínu og sautján særst. Rússneska varnarmálaráðuneytið staðfesti að ráðist hefði verið á Odesa en segir að vísvitandi hafi spjótum verið beint að hafnarmannvirkjum sem „notuð eru til að afferma jarðolíu, olíu og smurefni“. Árásir Rússa undanfarna daga hafi beinst að höfnum Úkraínu við Svartahaf á Odesa-svæðinu en þar í gegn fari stór hluti vöruflutninga Úkraínu. Úkraínski herinn hafi hæft tuttugu rússnesk skip á Svartahafi í nótt, þar af sautján olíuskip. Úkraínuher hafi síðustu daga gert miklar árásir á rússnesk skip á Asovshafi og Rússar hafi því þurft að takmarka umferð sína um siglingarleiðina. Í umfjöllun Reuters segir að Úkraínuher sé í sterkri stöðu miðað við síðustu ár í baráttu sinni við innrás Rússa í landið en herinn standi þó frammi fyrir áskorunum hvað varðar loftvarnir og mannafla. Mikil ólga sé innan úkraínskra stjórnvalda nú um stundir en í gær var greint frá því að Yulia Svyrydenko hefði sagt forsætisráðherraembætti sínu lausu eftir að Vólodimír Selenskí Úkraínuforseti tilkynnti að hann hygðist gera breytingar á ríkisstjórn landsins sem leiddu til afsagnar ríkisstjórnarinnar. Serhiy Koretskyi, forstjóri ríkisorkufyrirtækisins Nftogaz, er talinn líklegur arftaki Svyrydenko og búist er við að þingið greiði atkvæði um skipunina á fimmtudag. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Hafi sýnt stjúpdóttur sinni klám til að réttlæta brot sín Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Fleiri fréttir Sex létust í árásum Rússa í nótt Fyrrum forsætisráðherra Noregs vill þjóðaratkvæði um aðildarviðræður Segja gervigreindina hafa valið þá sem sagt var upp og saka Meta um mismunun Carroll fær loksins miskabæturnar frá Trump Þurfa að hafa lokið herskyldu til að fá vernd innan ESB Gus sleginn á 6,3 milljarða króna Eldri unglingum bannað að fara á samfélagsmiðla á nóttunni Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Trump hótar árásum á orkuver og Íranir að stöðva alla olíuflutninga Sex létust í eldsvoða í Brussel Hættur við innheimtu tolls á Hormússundi Morðið á Ann Widdecombe var „markviss árás“ Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Sjá meira