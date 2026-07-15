Erlent

Sex létust í á­rásum Rússa í nótt

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Héraðsstjóri Odesa sakar Rússa um að hafa beint árásum sínum að saklausum borgurum í hafnarborginni. 
Héraðsstjóri Odesa sakar Rússa um að hafa beint árásum sínum að saklausum borgurum í hafnarborginni.  Getty

Sex létust í Úkraínu í kjölfar árása Rússlands á hafnarborgina Odesa við Svartahaf og borgina Sumy í austurhluta landsins í nótt. 

Í umfjöllun BBC er haft eftir Oleh Kiper, héraðsstjóri Odesa, sem sagði að Rússar hefðu háð „gríðarlega“ dróna- og flugskeytaárás á héraðið fimmta daginn í röð þar sem þrír hefðu látist. Hann sakaði Rússa um að hafa beint árásum sínum að saklausum borgurum en flugskeyti hæfði fjölbýlishús. Aðrir þrír hafi látið lífið í árás á Sumy í austurhluta Úkraínu og sautján særst.

Rússneska varnarmálaráðuneytið staðfesti að ráðist hefði verið á Odesa en segir að vísvitandi hafi spjótum verið beint að hafnarmannvirkjum sem „notuð eru til að afferma jarðolíu, olíu og smurefni“.

Árásir Rússa undanfarna daga hafi beinst að höfnum Úkraínu við Svartahaf á Odesa-svæðinu en þar í gegn fari stór hluti vöruflutninga Úkraínu.

Úkraínski herinn hafi hæft tuttugu rússnesk skip á Svartahafi í nótt, þar af sautján olíuskip. Úkraínuher hafi síðustu daga gert miklar árásir á rússnesk skip á Asovshafi og Rússar hafi því þurft að takmarka umferð sína um siglingarleiðina. 

Í umfjöllun Reuters segir að Úkraínuher sé í sterkri stöðu miðað við síðustu ár í baráttu sinni við innrás Rússa í landið en herinn standi þó frammi fyrir áskorunum hvað varðar loftvarnir og mannafla. 

Mikil ólga sé innan úkraínskra stjórnvalda nú um stundir en í gær var greint frá því að Yulia Svyrydenko hefði sagt forsætisráðherraembætti sínu lausu eftir að Vólodimír Selenskí Úkraínuforseti tilkynnti að hann hygðist gera breytingar á ríkisstjórn landsins sem leiddu til afsagnar ríkisstjórnarinnar. 

Serhiy Koretskyi, forstjóri ríkisorkufyrirtækisins Nftogaz, er talinn líklegur arftaki Svyrydenko og búist er við að þingið greiði atkvæði um skipunina á fimmtudag.

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