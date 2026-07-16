Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, hefur greint frá því að hér eftir verði staða hormónabúskapar hermanna 30 ára og eldri könnuð í árlegum heilsufarsprófunum. Ráðherrann segir tilganginn að tryggja „rétt testósterón-magn“ og að menn séu í toppformi.
Að sögn ráðherrans verður hermönnum sem mælast með of lítið testósterón boðin hormónameðferð. Athugunin verður valkvæð hjá þeim sem eru yngri en 30 ára.
„Stríðsmenn okkar eiga inni hjá okkur heimsins bestu heilbrigðisþjónustu og þetta átak er þáttur í því,“ sagði Hegseth í gær. Til að tryggja góða heilsu til lengri tíma þyrfti að huga að því að viðhalda styrk og getu.
Ráðherrann hefur ekki sagt berum orðum hvort aðeins er um að ræða karla eða hvort hormónabúskapur kvenna verði einnig athugaður. Hann breytist verulega með aldrinum og þá dregur meðal annars úr testósterón framleiðslu.
Tammy Duckworth, öldungadeildarþingmaður Demókrataflokksins frá Illinois og fyrrverandi hermaður, hefur hvatt Hegseth til að bjóða báðum kynum upp á hormónapróf.