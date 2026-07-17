Flóka saknað og grunur um þjófnað Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 17. júlí 2026 13:09 Eftir því sem fréttamaður kemst næst er Flóki ljósrauðblesóttur sokkóttur eða hugsanlega bleikblesóttur sokkóttur. Lisi Gugler Íslenska geldingsins Flóka er leitað logandi ljósi í litlum dal í austurrísku Ölpunum en hans hefur verið saknað í rúmar tvær vikur. Lögreglu grunar þjófnað. Staðarmiðill Þýskalandsmegin landamæranna fjallar um málið. Hinn bleikblesótti, sokkótti Flóki hefur um eitthvert skeið verið hafður í hesthúsi á afrétti í Puittal í nágrenni Leutasch við mörk Tírols og Bæjaralands. Helgina 27.-29. júní hvarf hann hins vegar sporlaust. Lögreglan í Tírol telur að Flóka hafi verið stolið og rannsókn stendur yfir. Hvers vegna einhverjum dytti í hug að stela Flóka er eigendum hans algjörlega hulin. Dóttir eigendanna segir fjölskylduna hafa verið á fjöllum að leita hans sex til átta tíma á dag síðastliðnar tvær vikur en ekkert fundið. Lisi Gugler, dóttir eigenda Flóka, segist telja slys hafi orðið. Afrétturinn þar sem Flóki dvaldi er afgirtur en þó eru skemmdir á girðingunni sem Flóki hefði getað sloppið um. „Það er mögulegt að hann hafi horfið upp á eigin spýtur. Hamrarnir eru þverhníptir,“ segir hún í samtali við Tiroler Tageszeitung. Fjölskyldan heldur enn í vonina um að Flóki finnist á lífi og hafa brýnt til fjallgöngugarpa, veiðimanna og ferðamanna á svæðinu að hafa augun opin. „Við söknum trygga vinar okkar svo mjög og yrðum þakklát allri hjálp,“ segir Gugler. Austurríki Hestar Mest lesið Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ Innlent Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Innlent Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Erlent Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Erlent Fleiri fréttir Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Bandaríkjamenn skjóta á skip sem hugðist leggja við bryggju á Kharg-eyju Tvö þúsund smitaðir og rúmlega sjö hundruð látnir Sex létust í árásum Rússa í nótt Fyrrum forsætisráðherra Noregs vill þjóðaratkvæði um aðildarviðræður Segja gervigreindina hafa valið þá sem sagt var upp og saka Meta um mismunun Carroll fær loksins miskabæturnar frá Trump Þurfa að hafa lokið herskyldu til að fá vernd innan ESB Gus sleginn á 6,3 milljarða króna Eldri unglingum bannað að fara á samfélagsmiðla á nóttunni Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Trump hótar árásum á orkuver og Íranir að stöðva alla olíuflutninga Sex létust í eldsvoða í Brussel Hættur við innheimtu tolls á Hormússundi Morðið á Ann Widdecombe var „markviss árás“ Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Sjá meira