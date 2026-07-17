Erlent

Flóka saknað og grunur um þjófnað

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Eftir því sem fréttamaður kemst næst er Flóki ljósrauðblesóttur sokkóttur eða hugsanlega bleikblesóttur sokkóttur.
Eftir því sem fréttamaður kemst næst er Flóki ljósrauðblesóttur sokkóttur eða hugsanlega bleikblesóttur sokkóttur. Lisi Gugler

Íslenska geldingsins Flóka er leitað logandi ljósi í litlum dal í austurrísku Ölpunum en hans hefur verið saknað í rúmar tvær vikur. Lögreglu grunar þjófnað.

Staðarmiðill Þýskalandsmegin landamæranna fjallar um málið. Hinn bleikblesótti, sokkótti Flóki hefur um eitthvert skeið verið hafður í hesthúsi á afrétti í Puittal í nágrenni Leutasch við mörk Tírols og Bæjaralands. Helgina 27.-29. júní hvarf hann hins vegar sporlaust.

Lögreglan í Tírol telur að Flóka hafi verið stolið og rannsókn stendur yfir. Hvers vegna einhverjum dytti í hug að stela Flóka er eigendum hans algjörlega hulin. Dóttir eigendanna segir fjölskylduna hafa verið á fjöllum að leita hans sex til átta tíma á dag síðastliðnar tvær vikur en ekkert fundið.

Lisi Gugler, dóttir eigenda Flóka, segist telja slys hafi orðið. Afrétturinn þar sem Flóki dvaldi er afgirtur en þó eru skemmdir á girðingunni sem Flóki hefði getað sloppið um.

„Það er mögulegt að hann hafi horfið upp á eigin spýtur. Hamrarnir eru þverhníptir,“ segir hún í samtali við Tiroler Tageszeitung.

Fjölskyldan heldur enn í vonina um að Flóki finnist á lífi og hafa brýnt til fjallgöngugarpa, veiðimanna og ferðamanna á svæðinu að hafa augun opin.

„Við söknum trygga vinar okkar svo mjög og yrðum þakklát allri hjálp,“ segir Gugler.

Austurríki Hestar

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