Carroll fær loksins miskabæturnar frá Trump

Rithöfundurinn og blaðamaðurinn E. Jean Carroll hefur loks fengið greiddar 5,6 milljón dala miskabætur, sem henni voru dæmdar eftir að kviðdómur komst að þeirri niðurstöðu að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði brotið kynferðislega gegn henni og ófrægt hana.
Dómurinn er frá árinu 2023 en fjármunirnir hafa verið geymdir í sjóði á meðan honum var áfrýjað. Trump hefur alls staðar komið að lokuðum dyrum í dómskerfinu og málinu lauk endalega á dögunum þegar Hæstiréttur neitaði að taka málið fyrir.
Dómarinn sem hefur haft umsjón með málinu úrskurðaði í kjölfarið að Carroll skyldu greiddar bæturnar, sem átti sér stað í síðustu viku.
Samkvæmt New York Times vísaði Hvíta húsið fyrirspurnum um málalokin á lögmann Trump, sem sagði Bandaríkjamenn standa með forsetanum. Gerði hann því skóna að um væri að ræða nornaveiðar og að málaferli Carroll hefðu verið fjármögnuð af Demókrötum.
Carroll höfðaði upphaflega málið á hendur Trump eftir að hann kallaði ásakanir hennar „blekkingar og lygar“ á samfélagsmiðlum. Hann hefur ítrekað neitað því að þekkja Carroll, hvað þá að hafa brotið gegn henni.
Annað mál Carroll gegn Trump, einnig meiðyrðamál, er enn í ferli í dómskerfinu eftir að alríkisdómstóll í New York dæmdi henni 83,3 milljónir dala í skaðabætur árið 2024. Trump hyggst einnig freista þess að fá Hæstarétt til að taka það mál fyrir.