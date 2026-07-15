Þurfa að hafa lokið herskyldu til að fá vernd innan ESB Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. júlí 2026 10:34 Herskylda er í Úkraínu. EPA Evrópusambandið samþykkti í dag að framlengja tímabundna vernd fyrir þá sem flýja Úkraínu. Hins vegar þurfa úkraínskir karlar að hafa lokið herskyldu til að fá slíka vernd. Leyfið fyrir tímabundna vernd er nú í gildi til 4. mars 2028 og stendur ESB þannig við skuldbindingu sína „um að styðja Úkraínu og íbúa hennar eins lengi og þörf krefur“. Breytingin, sem felur í sér að karlmenn þurfa að hafa lokið herskyldu, var samþykkt auk viðurkenningar á þörfinni til að vernda fólk á flótta og þörf Úkraínu til að „verjast ólöglegu árásarstríði Rússlands“. Takmörkunin mun aðeins eiga við nýja umsækjendur um vernd en ekki þá sem þegar njóta tímabundinnar verndar innan ESB. Þeir sem sækja nú um tímabundna vernd þurfa að sanna að þeir hafi uppfyllt herskyldu sína, til dæmis með því að sýna vegabréf með útgöngustimpli frá úkraínskum yfirvöldum eða sýna skjal sem staðfestir undanþágu eða uppfyllingu herskyldu. „Í dag ákváðum við að framlengja verndarstöðuna sem við veitum þeim sem flýja stríðið um eitt ár til viðbótar, til mars 2028. Þetta veitir stöðugleika fyrir þá sem hafa fundið öryggi innan ESB. Skilaboðin eru skýr: við stöndum áfram með Úkraínu. Sem hluti af stuðningi okkar viljum við einnig tryggja að Úkraína geti varið sig. Þess vegna virðir tímabundna verndarkerfið okkar lögmætar þarfir Úkraínu,“ er haft eftir Jim O'Callaghan, dómsmála-, innanríkis- og fólksflutningaráðherra Írlands, í tilkynningu ESB. Evrópuráðið mun formlega samþykkja ákvörðunina á næstu vikum. Yfir fjórar milljónir einstaklinga hafa flúið frá Úkraínu og notið verndar innan ESB frá upphafi átaka í mars 2022. Í tímabundinni vernd geta flóttamenn fengið dvalarleyfi, aðgang að vinnumarkaði og húsnæði, heilbrigðisaðstoð, félagslega aðstoð og aðgang að menntun fyrir börn. Um er að ræða neyðarkerfi ESB sem virkjað er við sérstakar aðstæður til að veita sameiginlega vernd fyrir fólk á flótta. Úkraína Evrópusambandið Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Innlent Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Veður Viðvaranir vegna hvassviðris Veður Fleiri fréttir Gus sleginn á 6,3 milljarða króna Eldri unglingum bannað að fara á samfélagsmiðla á nóttunni Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Trump hótar árásum á orkuver og Íranir að stöðva alla olíuflutninga Sex létust í eldsvoða í Brussel Hættur við innheimtu tolls á Hormússundi Morðið á Ann Widdecombe var „markviss árás“ Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Sjá meira