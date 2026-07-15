Erlent

Þurfa að hafa lokið her­skyldu til að fá vernd innan ESB

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Herskylda er í Úkraínu.
Herskylda er í Úkraínu. EPA

Evrópusambandið samþykkti í dag að framlengja tímabundna vernd fyrir þá sem flýja Úkraínu. Hins vegar þurfa úkraínskir karlar að hafa lokið herskyldu til að fá slíka vernd.

Leyfið fyrir tímabundna vernd er nú í gildi til 4. mars 2028 og stendur ESB þannig við skuldbindingu sína „um að styðja Úkraínu og íbúa hennar eins lengi og þörf krefur“.

Breytingin, sem felur í sér að karlmenn þurfa að hafa lokið herskyldu, var samþykkt auk viðurkenningar á þörfinni til að vernda fólk á flótta og þörf Úkraínu til að „verjast ólöglegu árásarstríði Rússlands“. Takmörkunin mun aðeins eiga við nýja umsækjendur um vernd en ekki þá sem þegar njóta tímabundinnar verndar innan ESB. 

Þeir sem sækja nú um tímabundna vernd þurfa að sanna að þeir hafi uppfyllt herskyldu sína, til dæmis með því að sýna vegabréf með útgöngustimpli frá úkraínskum yfirvöldum eða sýna skjal sem staðfestir undanþágu eða uppfyllingu herskyldu.

„Í dag ákváðum við að framlengja verndarstöðuna sem við veitum þeim sem flýja stríðið um eitt ár til viðbótar, til mars 2028. Þetta veitir stöðugleika fyrir þá sem hafa fundið öryggi innan ESB. Skilaboðin eru skýr: við stöndum áfram með Úkraínu. Sem hluti af stuðningi okkar viljum við einnig tryggja að Úkraína geti varið sig. Þess vegna virðir tímabundna verndarkerfið okkar lögmætar þarfir Úkraínu,“ er haft eftir Jim O'Callaghan, dómsmála-, innanríkis- og fólksflutningaráðherra Írlands, í tilkynningu ESB.

Evrópuráðið mun formlega samþykkja ákvörðunina á næstu vikum.

Yfir fjórar milljónir einstaklinga hafa flúið frá Úkraínu og notið verndar innan ESB frá upphafi átaka í mars 2022. Í tímabundinni vernd geta flóttamenn fengið dvalarleyfi, aðgang að vinnumarkaði og húsnæði, heilbrigðisaðstoð, félagslega aðstoð og aðgang að menntun fyrir börn. Um er að ræða neyðarkerfi ESB sem virkjað er við sérstakar aðstæður til að veita sameiginlega vernd fyrir fólk á flótta.

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