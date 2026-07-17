Erlent

Skot­á­rás við Ála­borg

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Getty

Skotárás hófst skammt frá Álaborg í Danmörku fyrir skömmu. Fólk á svæðinu, sem er við Nørresundby, er hvatt til að leita sér skjóls.

Danskir fjölmiðlar hafa eftir lögreglunni í Norður Jótlandi að árásarmaður hafi verið skotinn, eftir að skotið var að lögreglunni.

Minnst þrír hafa orðið fyrir skoti, þar á meðal einn lögreglumaður. Ekki er vitað hvert ástand þeirra er. 

Myndir frá vettvangi sýna mikinn svartan reyk. 

Fréttin verður uppfærð.

Danmörk Erlend sakamál

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