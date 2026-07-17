Bandaríkjaher hélt árásum sínum á Íran áfram í nótt, sjöttu nóttina í röð og fullyrða miðlar í Íran að nú hafi verið ráðist að borgaralegum innviðum á borð við brýr, lestarstöð og flugvöll.
Breska ríkisútvarpið hefur getað staðfest árás á að minnsta kosti eina brú, vestur af Bandar Abbas. Íranski byltingarvörðurinn segist hafa brugðist við með því að gera árásir á bandaríska innviði á borð við ratsjárstöð í Óman og skotmörk í Kúveit og Barein.
Þá segjast þeir einnig hafa gert árás á samskiptastöð bandaríska hersins í Sýrlandi en Bandaríkjaher hefur enn ekkert tjáð sig um hinar meintu árásir. Frá því að átökin hófust að nýju hefur Hormús sund verið lokað að mestu og því hafa flutningar olíu og annarar vöru um sundið stöðvast enn og aftur og heimsmarkaðsverð á olíu hefur þokast upp á við.
Í morgun bárust svo áköll frá stjórnvöldum í Kína og Pakistan þar sem Bandaríkjamenn og Íranir voru hvattir til að bera klæði á vopnin og halda friðarviðræðum áfram.
Bandaríkjamenn skutu eldflaugum á olíuflutningaskip sem hugðist leggja að bryggju á Kharg-eyju á Hormússundi. Bandaríkjastjórn hefur endurnýjað hafnarbann sitt gagnvart írönskum höfnum og að sögn embættismanna hafði skipið ítrekað verið varað við.
Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk meðfram ströndum Íran í nótt og morgun, sem líkt og fyrri daginn var svarað með árásum Írana á innviði Bandaríkjanna í Barein, Jórdaníu og Kúveit.