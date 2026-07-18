Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni

Spáð er að þriðja stóra hitabylgja sumarsins skelli á Spáni í næstu viku. Hiti byggist upp frá deginum í dag, hitabylgja verður ríkjandi frá þriðjudegi og mun hiti ná hámarki á fimmtudaginn, samkvæmt spám.
Háhiti yfir daginn mun fara yfir 40 gráður víða um landið, nokkra daga í röð. Þá er einnig spáð heitum nóttum yfir tímabilið.
Yfirvöld hvetja íbúa til að fara með gát meðan hitabylgjan gengur yfir og forðast með öllu líkamlega áreynslu yfir miðjan daginn. Sérstök ástæða er fyrir eldra fólk og fólk sem glímir við hjartasjúkdóma að fara með gát.
Hitabylgjan mun stórauka hættu á gróðureldum. Veðurstofa Spánar hefur sérlegar áhyggjur af þrumuveðri seinni part dags þar sem eldingar geti komið bruna af stað ef ekki fylgir nægjanleg rigning með. Gróðureldar geisa þegar í landinu og teljast tveir þeirra stjórnlausir. Sá stærri logar nærri borginni Zaragoza, norðaustarlega á Spáni.
Sumarið á Spáni í ár er þegar komið í sérflokk en hiti síðastliðinn einn og hálfan mánuð, frá 1. júní til 15. júlí, var 3,3 gráðum yfir meðalhita. Var þar með bætt meðalhitamet fyrir þetta tímabil um 0,4 gráður. Hið fyrra met var aðeins tveggja ára gamalt, frá árinu 2024.
Greint hefur verið frá því að hitinn á Spáni í júní hafi kostað meira en þúsund mannslíf.
Hitabylgjan sem nú byggir upp styrk sinn orsakast mest af flæði heits lofts norður á bóginn frá Sahara-eyðimörkinni.
Alþjóðaveðurfræðistofnunin hefur þegar lýst því yfir að júnímánuður hafi verið sá heitasti í Evrópu frá upphafi mælinga. Meðalhitastig jarðar hefur aðeins einu sinni mælst hærra í júní.
Gríðarlegur hiti mældist um allt meginland Evrópu í hitabylgjunni seinni part júní. Til að mynda náði hiti fjörutíu gráðum í Ungverjalandi, Þýskalandi og Austurríki og hæsti hiti í sögu Danmerkur var mældur, upp á 37 gráður, og var þar með slegið rúmlega 50 ára gamalt hitamet.