Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Sigurgeir Þorkelsson skrifar 17. júlí 2026 18:29 Slökkviþyrla að störfum. Ekki hefur enn tekist að ná tökum á eldinum. Skjáskot Rúmlega fimmtíu heimili og íbúðir eru brunnin til grunna í bænum Drammen, sem staðsettur er tæplega 50 kílómetra suðvestur af Ósló. Samkvæmt yfirlýsingu slökkviliðs hefur enn ekki verið náð stjórn á brunanum. Engan hefur sakað enn sem komið er en nokkrir íbúar svæðisins eru undir eftirliti á sjúkrahúsi og einn slökkviliðsmaður hefur hlotið minniháttar meiðsli. Bruninn á sér stað í Krokstadelva-hverfinu sem staðsett er í hlíð í nágrenni við skóglendi. Ert þú á staðnum? Við tökum fagnandi á móti frásögnum, myndum og myndskeiðum á ritstjorn@visir.is Eins og fram hefur komið hefur slökkvilið ekki náð tökum á brunanum og berst hann suður eftir, niður hæðina og læsa eldtungur sig í sífellt fleiri hús. Íbúum hefur verið skipað að yfirgefa svæðið. Þá er íbúum á nálægum svæðum leiðbeint að loka fyrir alla glugga og loftinntök en mikill, svartur reykur stígur upp frá brunanum. Tilkynnt var um eldinn um klukkan 13:30 að íslenskum tíma. Óskað hefur verið eftir aðstoð slökkviliðs í öllum nálægum sveitarfélögum. Reykinn má sjá allt frá Ósló miðað við myndir á samfélagsmiðlum. Noregur Mest lesið Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Bongóblíða um nánast allt land og rofar til í borginni um stund Veður Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent „Galið að komast að þessari niðurstöðu“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Fleiri fréttir Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Bandaríkjamenn skjóta á skip sem hugðist leggja við bryggju á Kharg-eyju Tvö þúsund smitaðir og rúmlega sjö hundruð látnir Sex létust í árásum Rússa í nótt Fyrrum forsætisráðherra Noregs vill þjóðaratkvæði um aðildarviðræður Segja gervigreindina hafa valið þá sem sagt var upp og saka Meta um mismunun Carroll fær loksins miskabæturnar frá Trump Þurfa að hafa lokið herskyldu til að fá vernd innan ESB Gus sleginn á 6,3 milljarða króna Eldri unglingum bannað að fara á samfélagsmiðla á nóttunni Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Trump hótar árásum á orkuver og Íranir að stöðva alla olíuflutninga Sex létust í eldsvoða í Brussel Hættur við innheimtu tolls á Hormússundi Morðið á Ann Widdecombe var „markviss árás“ Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Sjá meira