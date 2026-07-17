Erlent

Rúm­lega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Slökkviþyrla að störfum. Ekki hefur enn tekist að ná tökum á eldinum. 
Slökkviþyrla að störfum. Ekki hefur enn tekist að ná tökum á eldinum.  Skjáskot

Rúmlega fimmtíu heimili og íbúðir eru brunnin til grunna í bænum Drammen, sem staðsettur er tæplega 50 kílómetra suðvestur af Ósló. Samkvæmt yfirlýsingu slökkviliðs hefur enn ekki verið náð stjórn á brunanum.

Engan hefur sakað enn sem komið er en nokkrir íbúar svæðisins eru undir eftirliti á sjúkrahúsi og einn slökkviliðsmaður hefur hlotið minniháttar meiðsli. Bruninn á sér stað í Krokstadelva-hverfinu sem staðsett er í hlíð í nágrenni við skóglendi.

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Eins og fram hefur komið hefur slökkvilið ekki náð tökum á brunanum og berst hann suður eftir, niður hæðina og læsa eldtungur sig í sífellt fleiri hús. Íbúum hefur verið skipað að yfirgefa svæðið. Þá er íbúum á nálægum svæðum leiðbeint að loka fyrir alla glugga og loftinntök en mikill, svartur reykur stígur upp frá brunanum.

Tilkynnt var um eldinn um klukkan 13:30 að íslenskum tíma. Óskað hefur verið eftir aðstoð slökkviliðs í öllum nálægum sveitarfélögum. Reykinn má sjá allt frá Ósló miðað við myndir á samfélagsmiðlum.

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