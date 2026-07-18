Hótar tollum vegna skógareldanna

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að leggja nýja tolla á Kanada vegna skógareldana sem þar geisa í hundraðatali. Hann sakar Kanadamenn um gáleysi og að halda ekki skógunum sínum og sinu við.
Samkvæmt upplýsingamiðstöð kanadískra stjórnvalda um skógar- og sinuelda loga tæpelga þúsund skógareldar um landið allt, frá ósum Mackenzie-fljótsins við heimsskautið og austur til Nýja-Skotlands. Þar af loga rúmlega tvö hundruð í Ontario-fylki og norðvestanvindar blása reyknum yfir landamærin til Bandaríkjanna.
Loftgæði í borgum í norðan- og austanverðum Bandaríkjunum eru þau verstu í heimi um þessar mundir. Appelsínugulur mökkur liggur yfir New York, Chicago, Detroit og Minneapolis og blikur eru á lofti varðandi úrslitaleik heimsmeistaramótsins í knattspyrnu sem á að fara fram í New York-borg á sunnudagskvöldið.
„Við gerum Kanada ábyrgt fyrir því að halda ekki skógum sínum og sinu við almennilega, og Bandaríkin verða fyrir óþarfa innrás af skítugu, menguðu og heilsuspillandi lofti. Gæði þess eru hættuleg og algjörlega óásættanleg!“ segir Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðlum.
„Ég mun hringja í forsætisráðherrann í dag til að komast að því hvað þeir ætla að gera í þessu. Kostnaðurinn er ómetanlegur! Kanada hefur neitað að stunda grundvallarskógrækt og fjarlægingu rusls, fullmeðvitað um að slík vanræksla myndi leiða til nákvæmlega þessarar niðurstöðu. Þetta er stórkostlegt gáleysir og er að verða árlegur viðburður sem kostar Bandaríkin milljarða dollara, en kostnaðinum af þessari mengun verður nauðsynlega að bæta við tollana sem Kanada greiðir nú þegar,“ segir hann svo.
Biður um aðstoð í stað kvartana
Doug Ford forsætisráðherra Ontario-fylkis gagnrýndi málflutning Bandaríkjamanna í gær og hvatti þá til að aðstoða við slökkvistarfið.
„Í stað þess að kvarta ættuð þið kannski að senda stuðning, senda hjálp, því við höfum gert nákvæmlega það sama fyrir bandaríska vini okkar,“ sagði hann.