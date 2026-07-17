Erlent

Boðar aukin ríkis­af­skipti og heitir því að verða á­fram „maður fólksins“

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Burnham segist engar ákvarðanir hafa tekið um skipan ríkisstjórnarinnar.
Burnham segist engar ákvarðanir hafa tekið um skipan ríkisstjórnarinnar. Getty/Carl Court

Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, er nú formlega formaður Verkamannaflokksins. Hann tekur við forsætisráðherraembættinu af Keir Starmer á mánudaginn. Burnham heitir því að verða forsætisráðherra allra Breta, hlusta á þjóðina og vinna í hennar þágu.

Burnham, sem var valinn næsti leiðtogi flokksins með einróma stuðningi þingmanna, þakkaði Starmer fyrir hans störf og sagði að hans yrði minnst sem mannsins sem leiddi flokkinn frá sínum stærsta ósigri til síns stærsta sigurs. Burnham sagði Starmer að þakka að Verkamannaflokkurinn væri nú aftur í stöðu til að breyta lífi almennings til hins betra.

Hinn nýi leiðtogi sagði að heiðarleiki væri forsenda breytinga og að stjórnmálamenn sinnar kynslóðar, hann sjálfur þeirra á meðal, þyrftu að horfast í augu við að þeim hefði mistekist. Nýfrjálshyggjan (e. neoliberalism) hefði ekki farið mjúkum höndum um þau samfélög þar sem Verkamannaflokkurinn hefði sótt stuðning sinn.

Burnham sagðist vilja lækna þá sundrung sem nú ríkti og vinna að „nýrri pólitík“. Stjórnmálamenn hefðu ef til vill gaman að því að skora stig með því að skjóta hvor á annan en almenningur hefði það ekki. 

Á sama tíma hét hann því að gildi Verkamannaflokksins yrðu höfð í hávegum.

„Við munu ekki reyna að verða grænni en Græningjar eða vera meira Reform en Reform, né gera það sem við höfum gert of mikið af í fortíðinni; að klæðast fötum Íhaldsins. Ég segi það satt; ég er ánægður með það að Kemi er ósátt við klæðaburðinn minn, því ég er ekki hrifinn af þeirra,“ sagði Burnham og vísaði þar í gagnrýni formanns Íhaldsflokksins.

Ekkert um utanríkisstefnuna né breytingar á ríkisstjórninni

Burnham hét því að taka aftur stjórnina; afnema miðstýringu ríkisvaldsins og einkavæðingu innviða. Gerði hann því skóna að ríkisstjórn hans myndi grípa til aðgerða til að hafa áhrif á kostnaðarliði á borð við leigu og verð á nauðsynjavöru.

Burnham kom ekkert inn á utanríkisstefnu sína í ræðunni né heldur greindi hann frá breytingum á ríkisstjórninni. Hann sagðist engar ákvarðanir hafa tekið varðandi ráðherraskipan en að ný ríkisstjórn myndi endurspegla alla breiddina í flokknum og öll samfélög.

Þess er beðið með nokkurri eftirvæntingu að Burnham skýri afstöðu sína í utanríkismálum en hann hefur til að mynda sætt miklum þrýstingi um að taka harðari afstöðu með íbúum Gasa.

Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra, var ekki staddur fundinn í hádeginu en hann er að ljúka síðustu opinberu heimsókn sinni til Kænugarðs. Þar hét hann áframhaldandi stuðningi Breta við Úkraínu.

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