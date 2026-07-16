Bandaríkjamenn skutu eldflaugum á olíuflutningaskip sem hugðist leggja að bryggju á Kharg-eyju á Hormússundi. Bandaríkjastjórn hefur endurnýjað hafnarbann sitt gagnvart írönskum höfnum og að sögn embættismanna hafði skipið ítrekað verið varað við.
Bandaríkjaher gerði einnig árásir á varnar- og eldflaugainnviði Írana við ströndina í gærkvöldi, í kjölfar árásarrhinu sem beindist meðal annars gegn eldflaugageymslu. Þá bárust fregnir af árásum á skotmörk í höfuðborginni Tehran.
Að venju svöruðu Íranir með árásum á skotmörk í Barein og Kúveit.
Bandaríkjamenn segja árásir sínar miða að því að draga úr getu Írana til að gera árásir á skip á Hormússundi, sem Íranir „lokuðu“ aftur á laugardag. Þeir hafa margítrekað að þeir hyggist hafa umsjón með umferð á sundinu.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði sjálfur sagt að Bandaríkjamenn ætluðu að stýra umferðinni og rukka fyrir 20 prósent toll en dró þá yfirlýsingu nær samstundis til baka.
Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafði enda sjálfur sagt skömmu áður að allar tilraunir til að hindra umferð á Hormússundi eða koma á gjaldskyldu fælu í sér brot á alþjóðalögum.
Olíuverð hefur farið hækkandi síðan átök brutust út á ný og stendur í 85 dölum en það fór hæst í 120 dali áður en vopnahléð var undirritað sem nú er úr gildi.