Fjörutíu og átta ára maður sem var færður fyrir dómara fyrir skömmu hefur verið ákærður fyrir manndráp og tilraun til manndráps í tengslum við skotárásina í Nørresundby norðan við Álaborg í gær. Hann hefur játað að hafa skotið sextíu og tveggja ára mann í gær með þeim afleiðingum að sá lést, auk lögreglumanns sem er særður.
Maðurinn var leiddur fyrir dómara klukkan tólf á staðartíma í dag vegna gæsluvarðhaldsúrskurðar en þrír urðu fyrir skoti í árásinni í gær; lögreglumaður, almennur borgari og sá grunaði.
Almenni borgarinn sem lést var sextíu og tveggja ára maður en ástand lögreglumannsins er sagt stöðugt. Er þetta meðal þess sem fram kemur í umfjöllun danska ríkisútvarpsins um málið.
Hinn 48 ára gamli maður er grunaður um manndráp og tilraun til manndráps eftir að hafa skotið á lögreglumann, samkvæmt því sem fram kemur á danska ríkisútvarpinu en við hann hefur þegar játað manndrápið.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígs- eða sjálfsskaðahugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar 1700, netspjallið á heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 sem opinn er allan sólarhringinn.
Dómari hefur ákveðið að skýrslutakan fari fram fyrir luktum dyrum en ástæðan er sögð sú að hinn grunaði hafi verið of órólegur vegna viðveru annarra til að geta gefið skýrslu.
Hins vegar varð dómari ekki við beiðni verjanda mannsins sem fór fram á nafnleynd í málinu. Fram kom í umfjöllun að hann hafi sagst „ekki geta meir“ og að hann hygðist taka eigið líf en aðspurður sagðist hann ekki muna hvað gerðist í gær.
Fréttin hefur verið uppfærð.