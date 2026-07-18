Tveimur starfsmönnum bandarísku skógræktarinnar (á ensku U.S. Forest Service) hefur verið sleppt eftir að þeim var haldið í gíslingu og þeim hótað ofbeldi. Var þeim haldið föngnum í hjólhýsi í skógi í Kaliforníu-fylki í um fimmtán klukkustundir. Hinir grunuðu eru feðgar en talið er líklegt að þeir hafi valið starfsmennina vegna þess að þeir eru ríkisstarfsmenn.
Var yfirvöldum á svæðinu gert viðvart um að starfmennirnir tveir hefðu sést bundnir með reipum í hjólhýsi og að tveir menn gengju um á svæðinu vopnaðir reipi um klukkan 11:00 að staðartíma fimmtudaginn síðasta, þann 16. júlí. Frá þessu greinir bandaríska fréttastöðin CNN en atvikið átti sér stað í Shasta-Trinity-þjóðgarðinum sem er sá stærsti í fylkinu.
Tveir tugir lögreglumanna voru sendir á vettvang en þar á meðal voru leyniskyttur, sérsveitarmenn, sprengjusérfræðingar og fleiri. Drónar voru nýttir til að ná betra sjónarhorni á hjólhýsið en það stóð á þéttvöxnu skógarsvæði nálægt Gumboot-vatni.
Lögreglumenn hófu samningaviðræður við hina grunuðu, Joseph Charles Henrichsen, 49 ára, og son hans, Phoenix Henrichsen, 23 ára, um klukkan 16:00 á staðartíma á fimmtudag, er fram kemur í umfjöllun CNN.
Þar segir einnig frá því að annar hinna grunuðu hafi sagt í símtali við lögreglumann að hann hefði „skotfæri tilbúin“ til að nota gegn hverjum þeim sem skipti sér af gíslatökunni. Lögreglan segir að hinir grunuðu hafi verið með AR-15 riffil, hnífa og handsprengjur í hjólhýsinu.
Þá slepptu feðgarnir starfsmönnunum tveimur að lokum um klukkan hálf tvö aðfaranótt föstudags, á staðartíma, og voru teknir höndum eftir að hafa gefist upp innan við klukkustund síðar.
Í umfjölluninni segir að þeir eigi yfir höfði sér ákærur fyrir mannrán á ríkisstarfsmönnum og þar með lífstíðarfangelsi og tvö hundruð og fimmtíu þúsund dollara sekt, ríflega þrjátíu milljónir íslenskra króna, verði þeir sakfelldir.
Talið er að hinir grunuðu tveir hafi beint spjótum sínum að starfsmönnum skógræktarinnar vegna þess að þeir eru ríkisstarfsmenn en samkvæmt CNN stendur rannsókn málsins enn yfir.