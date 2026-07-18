Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Freyja Þórisdóttir skrifar 18. júlí 2026 14:13 Hákarlinn er talinn hafa verið um tveir metrar að lengd en stærstu dýr sömu tegundar, Broadnose sevengill, hafa mælst um þriggja metra löng. Getty Maður varð fyrir hákarlaárás um fimmtíu metra frá landi fyrir ströndum ástralskrar eyju. Hann er ekki í lífshættu en hlaut alvarlega áverka. Þetta kemur fram í staðarmiðlum en meðal annars er greint frá því í umfjöllun Sky News Australia að hann hafi verið fluttur með þyrlu á sjúkrahús. Þar segir einnig að talið sé að maðurinn, sem er 31 árs, hafi verið við spjótveiðar um fimmtíu metra frá landi við Coal Point á Bruny-eyju, sem er við suðurhluta Tasmaníu nærri borginni Hobart, þegar ráðist var á hann. Hann hafi hlotið áverka á neðri hluta framhandleggs en þeir séu ekki svo alvarlegir að hann sé í lífshættu. Talið er að maðurinn hafi komist í land með aðstoð tveggja manna sem voru á svæðinu.Lögreglan telur að hann hafi verið bitinn af tveggja metra löngum hákarli er fram kemur í frétt Sky News Australia. Dýr Hafið Ástralía Mest lesið Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Hótar tollum vegna skógareldanna Erlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Erlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Erlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Fleiri fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Bandaríkjamenn skjóta á skip sem hugðist leggja við bryggju á Kharg-eyju Tvö þúsund smitaðir og rúmlega sjö hundruð látnir Sex létust í árásum Rússa í nótt Fyrrum forsætisráðherra Noregs vill þjóðaratkvæði um aðildarviðræður Segja gervigreindina hafa valið þá sem sagt var upp og saka Meta um mismunun Carroll fær loksins miskabæturnar frá Trump Þurfa að hafa lokið herskyldu til að fá vernd innan ESB Gus sleginn á 6,3 milljarða króna Eldri unglingum bannað að fara á samfélagsmiðla á nóttunni Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Sjá meira