Erlent

Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknis­hendur eftir hákarlaárás

Freyja Þórisdóttir skrifar
Hákarlinn er talinn hafa verið um tveir metrar að lengd en stærstu dýr sömu tegundar, Broadnose sevengill, hafa mælst um þriggja metra löng.
Hákarlinn er talinn hafa verið um tveir metrar að lengd en stærstu dýr sömu tegundar, Broadnose sevengill, hafa mælst um þriggja metra löng. Getty

Maður varð fyrir hákarlaárás um fimmtíu metra frá landi fyrir ströndum ástralskrar eyju. Hann er ekki í lífshættu en hlaut alvarlega áverka.

Þetta kemur fram í staðarmiðlum en meðal annars er greint frá því í umfjöllun Sky News Australia að hann hafi verið fluttur með þyrlu á sjúkrahús. 

Þar segir einnig að talið sé að maðurinn, sem er 31 árs, hafi verið við spjótveiðar um fimmtíu metra frá landi við Coal Point á Bruny-eyju, sem er við suðurhluta Tasmaníu nærri borginni Hobart, þegar ráðist var á hann.

Hann hafi hlotið áverka á neðri hluta framhandleggs en þeir séu ekki svo alvarlegir að hann sé í lífshættu. Talið er að maðurinn hafi komist í land með aðstoð tveggja manna sem voru á svæðinu.

Lögreglan telur að hann hafi verið bitinn af tveggja metra löngum hákarli er fram kemur í frétt Sky News Australia.

Dýr Hafið Ástralía

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