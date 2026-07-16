Erlent

R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lögmaður Kelly vonast til að Trump setji sig í spor tónlistarmannsins og sjái á honum aumur.
Lögmaður Kelly vonast til að Trump setji sig í spor tónlistarmannsins og sjái á honum aumur. Getty

R. Kelly hefur formlega óskað þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti mildi 30 ára fangelsisdóm sem tónlistarmaðurinn hlaut fyrir skipulagða glæpastarfsemi og kynferðisbrot gegn börnum.

Kelly fer ekki fram á að vera náðaður.

Lögmaður tónlistarmannsins, Beau Brindley, fór þess á leit fyrir ári að Kelly yrði látinn laus úr alríkisfangelsi og látinn afplána eftirstöðvar dómsins í stofufangelsi. Sagði hann líf tónlistarmannsins í hættu. Með umsókninni fylgdi vitnisburður fanga sem sagði embættismenn hafa boðið sér lausn gegn því að bana Kelly.

Brindley sagði síðar að tónlistarmaðurinn hefði verið settur í einangrun til að refsa honum fyrir umsóknina. Lögmaðurinn hefur einnig sagt Trump í einstakri stöðu til að setja sig í spor Kelly, þar sem hann hafi einnig sætt ofsóknum af hálfu ákæruvaldsins.

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