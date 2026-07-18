Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Sunna Sæmundsdóttir skrifar 18. júlí 2026 13:02 Gísli Már Gíslason líffræðingur. Moskítófluga til hægri. Vísir/Getty Vel gengur að útrýma annarri af tveimur tegundum móskítóflugunnar sem fundust hér á landi síðasta sumar. Þrátt fyrir að hin tegundin hafi enn ekki sést er líffræðingur ekki tilbúinn að afskrifa fluguna. Flestum er það líklega í fersku minni þegar moskítóflugur tóku að finnast hér á landi í fyrra. Skordýraáhugamaður í Kjós fékk bæði karl- og kvenflugu einnar tegundar flugunnar í gildru og grannt hefur verið fylgst með þróuninni síðan. Líffræðingurinn Gísli Már Gíslason segir hana enn ekki hafa sést í ár. „Hún lifir í útihúsum og kjöllurum yfir veturinn sem fullorðin fluga en síðan þarf hún að makast og verpa eggjum í vötn. Hún þarf líka að ná í máltíð, bíta spendýr og sjúga blóð og við héldum að við ættum von á fyrstu göngu nú um síðustu mánaðamót. En það hefur ekki gerst,“ segir Gísli. Hann bendir á að flugan geti þó lifað við ýmiss konar aðstæður og sé algengasta moskítóflugan í Evrópu. Þar sem hún er ný hér á landi sé enn óvíst hvort hún fari seinna af stað í íslensku veðráttunni. „Þannig ég vill ekki afskrifa hana fyrr en sumarið er búið.“ Hin tegund flugunnar fannst í hesthúsi á Suðurlandi og þar sem hún hélt sig á afmörkuðum stað var gripið til þess ráðs að reyna að útrýma henni og kæfa lifrunar. „Þær eru með öndunarpípur sem þær setja upp úr yfirborði vökvans sem er í svona haughúsum og í þessu tilfelli er held ég verið að setja einhvers konar sílíkonefni yfir. Þá geta þær ekki andað og þá ætti þetta að vera hægt. En það þarf að ná jafnri dreifingu yfir allt haughúsið og helsta vandamálið er kannski að þau eru stór þessi haughús.“ Ætlunarverkið virðist þó vera að ganga. „Það var svo mikið af þessari moskítóflugu, hún var veidd í hundraðatali þegar komið var inn í húsið. Og hvernig stendur það núna? Það eru bara tugir,“ segir Gísli Már. Fjallað var um mögulega útbreiðslu moskítóflugu hér á landi í sjónvarpsfréttum Sýnar síðasta haust. Klippuna má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Skordýr Moskítóflugur Tengdar fréttir New York Times segir Ísland vera moskítólausa paradís Það þekkja það ef til vill margir sem ferðast hafa til fjarlægari landa hversu hvimleiðar moskító-flugur geta verið. 3. nóvember 2016 15:01 Nýr landnemi á Íslandi ratar í heimspressuna Fréttir af komu moskítóflugunnar til Íslands hafa nú ratað í heimspressuna. Fjölmiðlar í Bretlandi og Danmörku hafa meðal annars greint frá komu þessa nýja landnema til Íslands í dag og sett í samhengi við áhrif loftlagsbreytinga. 21. október 2025 14:14 Tegundin sé líklega komin til að vera Moskítóflugan sem fannst í Kjós um helgina er af tegund sem er algeng og útbreidd um alla Evrópu og þrífst vel í köldu loftslagi. 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